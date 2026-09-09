عبدالرضا: «سلة البطائح» محطتي الأخيرة في منصب «المدرب المساعد»

كشف النجم الدولي السابق المدرب المساعد في المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، جاسم عبدالرضا، أن عودته إلى فريق البطائح لشغل منصب المدرب المساعد في الموسم الجديد، الذي ينطلق 17 سبتمبر الجاري، ستكون الأخيرة له على صعيد هذا المنصب، مع تطلعاته إلى تحقيق الحلم الذي وضعه منذ اعتزاله اللعب صيف 2022، والمتمثل في تولي القيادة الفنية لأحد أندية الدولة.

وقال جاسم لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بعودتي مجدداً إلى نادي البطائح، الذي وقف صيف 2022 شاهداً على محطتي الأخيرة كلاعب، خضت خلالها مسيرة تجاوزت 1500 مباراة، وأتطلع من خلال هذه العودة وانطلاقة الموسم الجديد، لأن تقف (سلة البطائح) مجدداً شاهدة على محطتي الأخيرة في منصب المدرب المساعد».

وأوضح: «حصولي قبل ستة أشهر على شهادة تصنيف المستوى الثاني من الاتحاد الدولي، والخبرات التي اكتسبتها، سواء من خلال العمل مع الجهاز الفني للمنتخب، أو خلال مسيرتي مدرباً مساعداً مع الشارقة، ومهمتي الجديدة مع البطائح، تمنحني الحافز لمواصلة تحقيق الحلم الذي وضعته منذ 2019، بأن أصبح مدرباً في أحد أندية الدولة».

وتابع: «ابتعاد الأسطورة عبدالحميد إبراهيم، واتخاذه مع نهاية الموسم الماضي قرار الاعتزال، فتح الباب للمرة الأولى منذ 31 عاماً لظهور عامل سلبي في السلة الإماراتية، بخلو موسم 2026-2027 من وجود أي مدرب مواطن على رأس الأجهزة الفنية للأندية، وهو عامل كان له أثر كبير على الصعيد الشخصي، ومثّل دافعاً وحافزاً لاتخاذ قراري بالسعي لتولي مهام المدرب في أحد أندية الدولة بداية من الموسم المقبل، والقدرة على نقل هذه الخبرات إلى الأجيال المقبلة من اللاعبين».

وعن محطته الجديدة مع البطائح، اختتم جاسم بقوله: «إدارة النادي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، بقيادة المدرب المصري إمام عبدالبديع، وضعت في استراتيجيتها خفض المعدلات العمرية للاعبي فريق السلة، وتطعيمه بتعاقدات نوعية من المواهب الشابة، بما يسهم في مواصلة (سلة البطائح) حضورها منافساً دائماً بين فرق المقدمة، وأن يكون الهدف في الموسم الجديد 2026-2027 حصد لقب بطولة على أقل تقدير من أصل البطولات الأربع التي يتضمنها الموسم».