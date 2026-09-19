شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي بيزيرا قادماً من الزمالك

أعلن نادي شباب الأهلي رسمياً تعاقده مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا (23 عاماً)، قادماً من الزمالك المصري، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، على أن يتم قيد اللاعب ضمن فئة المقيمين.

ونشر شباب الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ليحسم النادي الصفقة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بانتقاله وخضوعه للفحص الطبي.

ويعد بيزيرا من أبرز لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية، إذ انضم إلى الفريق المصري في أغسطس 2025 قادماً من أولكسندريا الأوكراني، وقدم مستويات لافتة خلال تجربته في الدوري المصري.

وشارك الجناح البرازيلي مع الزمالك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 12 هدفاً، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي لخوض تجربته الجديدة في دوري المحترفين.

ويمنح انضمام بيزيرا الجهاز الفني لشباب الأهلي خياراً إضافياً في الخط الهجومي، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز على الأطراف وصناعة الفرص، ضمن مساعي الفريق لتعزيز صفوفه للمنافسة في الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي.