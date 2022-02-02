الأهلي المصري يروج لعضويته قبل غلائها لجمهوره في الإمارات والبداية اليوم من دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر النادي الأهلي المصري عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بزيارة وفداً من النادي الأهلي إلى الأندية المصرية في الإمارات للترويج لعضويات النادي للجمهور المصري المتواجد هنا وذلك على هامش تواجد فريق الأهلي في بطولة العالم للأندية في أبوظبي.



وأكد عبد الفتاح إسماعيل المفوض الرسمي من قبل النادي الأهلي المصري للتنسيق مع الأندية المصرية أن مجلس إدارة النادي الأهلي أراد الترويج لعضويته قبل أن ترتفع أسعارها في شهر إبريل المقبل من خلال الاقتراب من جمهور النادي في الإمارات، وذلك من خلال الأندية المصرية حيث ستكون الزيارات في مقر الأندية المصرية في دبي، عجمان، أبوظبي، العين.



وقال عبد الفتاح إسماعيل، لـ "الإمارات اليوم": "يضم وفد النادي الأهلي كلا من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العضوية، وماريان ديمتري، نائب مدير التسويق، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات، وتم تحديد موعد الزيارات في دبي وعجمان وأبوظبي والبداية اليوم من النادي المصري دبي، في حين سيتحدد موعد زيارة النادي المصري في العين على حسب نتيجة مباراة الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية".



وتبدأ الزيارة في النادي المصري بدبي اليوم وتستمر لمدة 3 أيام على أن يكون الوفد في النادي المصري بعجمان يوم 7 فبراير، والنادي المصري أبوظبي 10 فبراير، والنادي المصري في العين يومي 8-9 فبراير الحالي.



🚨🚨| فرصة للانضمام لعائلة الأهلي حيث يتواجد وفد للترويج لعضوية النادي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات🦅❤️ pic.twitter.com/O8E0n3rsYe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 31, 2022

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