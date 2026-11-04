إمام عاشور والاتحاد السعودي.. أين وصل ملف الانتقال؟

عاد اسم لاعب وسط الأهلي المصري، إمام عاشور، إلى واجهة أخبار الانتقالات، بعد تقارير سعودية تحدثت عن دخوله حسابات الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط معلومات تنفي وصول الملف إلى مرحلة العروض الرسمية.

ونقل موقع «winwin»، اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من الاتحاد أن النادي لم يناقش أسماء صفقات الشتاء حتى الآن، وأن تحديد الاحتياجات ينتظر جلسة مع الجهاز الفني لتقييم المرحلة الماضية.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور كان ضمن الأسماء التي حظيت باهتمام النادي في الصيف الماضي، لكن ذلك لم يتطور إلى خطوات رسمية لإتمام الصفقة.

وفي المقابل، كانت صحيفة «الوئام» السعودية قد تحدثت عن دراسة إمكانية التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، تمهيدًا

لاحتمال تقديم عرض للأهلي.

ونقل «winwin» أيضًا عن مصدر داخل النادي المصري عدم وصول عرض رسمي من الاتحاد، ما يبقي الأنباء المتداولة في إطار الاهتمام والتقارير الإعلامية.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2030، بعد تجديد تعاقده في أغسطس الماضي، بينما يواجه تحديًا لاستعادة موقعه في التشكيلة، عقب استبعاده من ثلاث مباريات متتالية لأسباب فنية، بحسب التقرير.