عرض الـ25 مليون يورو لمحمد صلاح.. نادي الشباب يكشف الحقيقة

نفى المتحدث الرسمي لنادي الشباب السعودي، أحمد المسعود، تقديم عرض للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ردًا على تقارير تحدثت عن محاولة استقطابه مقابل راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.

وقال المسعود، في تصريحات نشرها موقع «winwin»، إن الأنباء المتعلقة بتقديم عرض لصلاح غير صحيحة، خلافًا لما تداولته تقارير إعلامية بشأن تحرك النادي السعودي لضم قائد منتخب مصر.

وكانت تقارير نقلتها مواقع عربية عن وسائل إعلام تركية قد أشارت إلى أن الشباب عرض على صلاح الانتقال إلى صفوفه، وأن اللاعب رفض الفكرة وأبلغ وكيله رامي عباس بعدم مناقشة عروض جديدة.

وتجدد تداول هذه الأنباء خلال الأيام الماضية، رغم نشر نفي المتحدث الرسمي للشباب في الأول من نوفمبر، ما يجعل الحديث عن رفض اللاعب عرضًا محددًا رواية إعلامية ينفي النادي السعودي أساسها.

ويلعب صلاح حاليًا في صفوف طرابزون سبور التركي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول الإنجليزي.

ويضع الرد المنسوب إلى المتحدث الرسمي للشباب حدًا للفصل بين التقارير المتداولة وموقف النادي، الذي يؤكد عدم تقديم عرض لضم النجم المصري.