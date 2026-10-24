سعيد عزت الله: الفوز على العين مرتين يمنح شباب الأهلي دفعة معنوية

أعرب لاعب شباب الأهلي، سعيد عزت الله، عن سعادته بالفوز على العين للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد انتصار فريقه بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، ليلة الخميس، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مؤكداً أن تحقيق انتصارين متتاليين أمام منافس بحجم العين يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق لمواصلة المنافسة على الألقاب.

وقال عزت الله لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بتحقيق الفوز على العين مرتين خلال أسبوع واحد، خصوصاً أننا واجهنا فريقاً كبيراً يمتلك مكانة مميزة في الكرة الإماراتية، وأشكر جماهير شباب الأهلي على دعمها الكبير ومساندتها المتواصلة، التي تمنحنا دائماً الحافز لتقديم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «علينا مواصلة العمل والاستفادة من الأخطاء لتطوير مستوانا، فالموسم لايزال طويلاً، وأمامنا كثير من التحديات التي تتطلب التركيز والجهد من الجميع، من أجل تحقيق النتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي».

وأشاد عزت الله، الذي سجل هدفي تقدم شباب الأهلي خلال المباراة من ضربتي جزاء في الدقيقتين 20 و35، ثم خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 78، بزملائه اللاعبين، قائلاً: «أنا فخور بزملائي الذين أظهروا روحاً عالية، وبذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، وأسعى دائماً إلى تقديم كل ما لدي لمصلحة الفريق، دفاعاً عن ألوان هذا النادي الكبير».

وأكد أن التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح جماعية والحفاظ على المستوى خلال المباريات المقبلة، خصوصاً أن الموسم لايزال في بدايته، ويتطلب المزيد من الجهد لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.