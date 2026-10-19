شباب الأهلي وأبوظبي يتصدران دوري الطريق للدراجات

تصدر ناديا شباب الأهلي وأبوظبي للدراجات منافسات دوري الطريق الفردي العام للدراجات لفئتَي الكبار وتحت 23 سنة، التي نظّمها اتحاد الدراجات، أمس، على شاطئ الممزر في دبي، بمشاركة 64 دراجاً تنافسوا على مسافة 86 كيلومتراً، وسط منافسة قوية بين أبرز دراجي الأندية المشاركة.

ونجح دراج شباب الأهلي، رينهاردت جايسر، في انتزاع المركز الأول لفئة الكبار، متفوقاً على دراج «إقامة دبي»، كيريل ميلر، الذي حل في المركز الثاني، فيما أكمل أنزي راوبر، دراج شباب الأهلي، منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث، ليؤكد الفريق حضوره القوي بحصد مركزين من المراكز الثلاثة الأولى.

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة، فرض نادي أبوظبي للدراجات تفوقه، بعدما حصد المركزين الأول والثاني، حيث تُوج نيكولاي إسيموفيتش بالمركز الأول، وجاء زميله حارب المرزوقي في المركز الثاني، بينما احتل محمد العليلي، دراج شباب الأهلي، المركز الثالث.

وشهدت المنافسات حضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف ميرزا، والأمين العام، عمر النقبي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، يحيى المهيري، الذين تولوا تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئتين، وتندرج منافسات دوري الطريق الفردي العام ضمن أجندة الموسم الرياضي 2026-2027، في إطار حرص اتحاد الدراجات على تعزيز التنافس بين الأندية، وتطوير المستويات الفنية للدراجين، وإتاحة الفرصة أمام العناصر الشابة للاحتكاك واكتساب الخبرات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

• 64 دراجاً شاركوا في سباقّي الكبار وتحت 23 سنة لمسافة 86 كيلومتراً.