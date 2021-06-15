منتخب الإمارات يحقق "ريمونتادا" بعلامة كاملة ويتأهل مونديالياً وآسيوياً

المصدر: أحمد طارق- دبي



تأهل منتخب الإمارات إلى كأس آسيا 2023 والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تغلب على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الوصل ضمن مباريات المجموعة السابعة، ليصعد "الأبيض" إلى صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد منتخب فيتنام عند 17 نقطة في المركز الثاني.



وأكمل المنتخب الوطني "الريمونتادا" بعدما بدأ مرحلة الإياب وهو يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية بعلامة كاملة ويصعد إلى المركز الأول.



سيطر المنتخب الوطني على مجريات اللعب في أول 30 دقيقة من اللقاء ولكن من دون خطورة على مرمى منتخب فيتنام، بينما أحرز علي سالمين الهدف الأول بطريقة رائعة، عندما تلقى تمريرة جميلة من عبدالله رمضان وانفرد سالمين بالمرمى وسدد الكرة في الشباك (32).



وفي الدقيقة 39 حصل خليل إبراهيم على ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من جانب حارس مرمى منتخب فيتنام، وسدد علي مبخوت الكرة بمهارة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (40).



وفي الشوط الثاني واصل "الأبيض" أفضليته وأضاف محمود خميس الهدف الثالث بعدما لعب بندر الأحبابي كرة عرضية وقابلها فابيو ليما برأسه وتصدى لها حارس مرمى فيتنام، وأكملها خميس برأسه في المرمى (50)، بينما أحرز تيان لينهو الهدف الأول لمنتخب فيتنام في الدقيقة 85، وفيونغ الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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