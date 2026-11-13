منتخب الإمارات يهزم هندوراس في أولى تجاربه الودية استعداداً لكأس آسيا 2027

استهل منتخب الإمارات لكرة القدم تجاربه الودية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027، بالفوز على نظيره هندوراس 3-1، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما أمس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، على أن يلتقي سورية الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

وقدم «الأبيض» مستوى فنياً جيداً، فرض خلاله سيطرته على أغلب فترات المباراة، التي شكلت فرصة للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية ومدى جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب خليفة الحمادي (33)، وبرونو أوليفيرا (48)، ومحمد جمعة المنصوري (87)، فيما أحرز جوناثان روبيو هدف هندوراس الوحيد (52).

وتعد المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعدما انتهى اللقاء الأول الذي جمعهما عام 2018 بالتعادل 1-1.

وفرض المنتخب أفضليته منذ الدقائق الأولى، وبدأ الجزء الأول من الشوط الأول بضغط هجومي على مرمى هندوراس، قاده الثلاثي برونو أوليفيرا وعلي صالح ولوان بيريرا، فيما شهدت الدقيقة الثانية أول محاولة خطرة للأبيض عن طريق لوان بيريرا.

وحرمت العارضة المنتخب من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، إثر رأسية قوية لعثمان كامارا، قبل أن يشهد الشوط أول تهديد هندوراسي في الدقيقة 31، تصدى له الحارس خالد عيسى.

وترجم الأبيض أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 33، عبر رأسية قوية للمدافع خليفة الحمادي، مستفيداً من تمريرة متقنة لروبن فيليب، وكاد منتخب هندوراس أن يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدة جوناثان تورو في الدقيقة 45 لم تثمر عن هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز المنتخب تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 48، بعدما انفرد برونو أوليفيرا بحارس المرمى، مستفيداً من تمريرة علي صالح، قبل أن يقلص جوناثان روبيو الفارق لهندوراس في الدقيقة 52، إثر خطأ دفاعي أمام مرمى الأبيض.

وأجرى داليتش عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، بهدف منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على جاهزيتهم، لينجح البديل محمد جمعة المنصوري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87، بعد هجمة قادها البديل سلطان عادل، انفرد على إثرها بالمرمى.

واعتمد داليتش في الخط الأمامي على برونو أوليفيرا وعثمان كامارا، فيما ضمت التشكيلة الأساسية خالد عيسى في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي وروبن فيليب وعلاء الدين زهير وماركوس ميلوني في الدفاع، وعصام فايز ومامادو كوليبالي ولوان بيريرا وعلي صالح في الوسط.