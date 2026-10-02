نعمت عباس: لمسات زلاتكو واضحة على المقبالي.. ولا يتحمل مسؤولية هدف قطر

أشاد خبير تدريب حراس المرمى، العراقي نعمت عباس، بأداء حارس المنتخب الوطني وشباب الأهلي، حمد المقبالي، خلال تعادل «الأبيض» مع قطر 1-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ«خليجي 27»، مؤكداً أن ظهوره يعكس استمرار تميز حراسة المرمى في المنتخب الوطني.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «لمسات المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بدت واضحة على أداء المقبالي، الذي ظهر بثقة أكبر مقارنة بمشاركاته السابقة مع المنتخب، إلى جانب حضوره في توجيه خط الدفاع والتواصل مع زملائه».

وأضاف: «حمد وقف بثبات، وكانت تحركاته سليمة، رغم قلة الهجمات التي وصلته بسبب هيمنة المنتخب الوطني على مجريات المباراة، كما أن دقة تغييرات المدرب أثناء المباراة عززت ثقته بنفسه بشكل أكبر، ومن الصعب تحميله مسؤولية الهدف الذي سجله المنتخب القطري».

وسجل المقبالي تصدياً واحداً خلال المباراة، فيما سدد المنتخب القطري أربع مرات، منها تسديدتان على المرمى وثلاث تسديدات من داخل منطقة الجزاء. وبحسب إحصاءات «إيه آي سكور»، بلغ عدد هجمات قطر 62 هجمة، بينها 20 هجمة خطرة.

وأكد عباس أن الثقة بالنفس والشخصية القوية التي يتمتع بها زلاتكو داليتش انعكستا على الفريق بأكمله، ومن ضمنه الحارس حمد المقبالي، مشيراً إلى أن الحارس قدم مباراة جيدة وأظهر ثقة في التعامل مع مجرياتها، وهي من الصفات المهمة لحارس المرمى، لأن أثرها يمتد إلى المدافعين ويمنحهم مزيداً من الاطمئنان.

وأوضح: «لا أجد فروقاً فنية كبيرة بين المقبالي وخالد عيسى، باستثناء عامل الخبرة، وحراسة المرمى في المنتخب الوطني لاتزال في أعلى مستوياتها، ومشاركة المقبالي بهذا الأداء تعزز الثقة بالخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني».

وتطرق عباس إلى أداء حارس مرمى المنتخب القطري محمود أبوندى، وقال إنه أسهم في إنقاذ منتخب بلاده من خسارة قاسية، بعدما تصدى لعدد من الفرص الإماراتية وحافظ على بقاء قطر في أجواء المباراة.

وكان المقبالي قد شارك أساسياً أمام قطر، بعدما تولى خالد عيسى حراسة مرمى المنتخب في المباراتين الأوليين من البطولة.