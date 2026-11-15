ناشئو الإمارات يعبرون ماكاو بثلاثية في تصفيات آسيا

حقق منتخب الإمارات للناشئين فوزاً مستحقاً على نظيره منتخب ماكاو بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً.

ورفع «الأبيض الصغير» رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بعدما استهل مشواره بالفوز على منتخب بوتان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تجمد رصيد ماكاو عند ثلاث نقاط. وتضم المجموعة أيضاً منتخبات سورية وبوتان وبنغلاديش.

وواصل المنتخب الإماراتي عروضه القوية، محافظاً على نظافة شباكه في مباراتيه حتى الآن، ليضرب موعداً مع نظيره السوري، الثلاثاء المقبل، على استاد نادي الإمارات، في ثالثة مبارياته بالتصفيات.

وفرض «الأبيض الصغير» أفضليته على مجريات الشوط الأول، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة، وترجم تفوقه بافتتاح التسجيل في الدقيقة 17، عن طريق محمد عبدالرحمن، الذي حول برأسه كرة عرضية إثر هجمة منظمة قادها سيف السعدي أمام مرمى ماكاو.

وسعى المنتخب إلى تعزيز تقدمه خلال الشوط الأول، وأهدر أكثر من فرصة محققة، فيما كاد منتخب ماكاو أن يدرك التعادل قبل نهاية النصف الأول من اللقاء، إثر هجمة سريعة، إلا أن الحارس إسماعيل صالح تدخل بنجاح وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإماراتي سيطرته على مجريات اللعب، وهدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة، قبل أن ينجح منصور محمد في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 61، مستفيداً من عرضية سيف السعدي، ليودع الكرة الشباك بهدوء وثقة.

وعزز سالم جمال تقدم «الأبيض الصغير» بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77، عبر تسديدة قوية، ليحسم المنتخب المواجهة بثلاثية نظيفة، ويحصد انتصاره الثاني توالياً في التصفيات.

وتشهد التصفيات مشاركة 35 منتخباً، جرى توزيعها على سبع مجموعات، تتنافس بنظام الدوري المجمع، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان خلال مايو 2027.

ووفقاً لنظام البطولة، تنضم المنتخبات السبعة المتأهلة إلى تسعة منتخبات ضمنت مشاركتها مباشرة في النهائيات، عقب تأهلها إلى كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2026»، وهي: أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.