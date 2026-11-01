بهدف البديل سيف دا كوستا.. منتخب الإمارات إلى نهائي كأس الخليج للناشئين

قاد اللاعب البديل سيف دا كوستا منتخب الإمارات للناشئين إلى التأهل للمباراة النهائية في كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في قطر، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى منتخب اليمن عند الدقيقة 67، اليوم الأحد على استاد حمد الكبير، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة، على أن تقام المباراة النهائية الأربعاء المقبل.

ورغم إخفاق المنتخب في الوصول إلى المرمى اليمني خلال الشوط الأول، فإنه نجح في حسم المواجهة في الشوط الثاني، عقب التغييرات الموفقة التي أجراها مدرب المنتخب، وأسهمت في تفوق «الأبيض» خلال المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد محاولات جادة من المنتخبين، خصوصاً لاعبي منتخب الإمارات للناشئين، إلا أن محاولاتهم افتقدت إلى التركيز واللمسة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب بصورة مختلفة، إذ بدا الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب، وقاد محاولات عدة لإيجاد ثغرات في الدفاع اليمني، حتى تمكن البديل سيف دا كوستا من تسجيل هدف المباراة الوحيد، إثر هجمة سريعة ومنظمة، وضع على إثرها الكرة في الشباك بكل ثقة وهدوء، مستغلاً خطأ دفاعياً قاتلاً، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بهدف دون مقابل.