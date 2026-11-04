منتخب الإمارات وصيفاً.. ومصر بطلاً لـ«خليجي الناشئين»

تُوّج المنتخب المصري بلقب كأس الخليج لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، بعدما تغلب على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد حمد الكبير في الدوحة، ليضيف المنتخب المصري لقباً جديداً إلى سجله، وسط فرحة كبيرة لجماهيره التي احتشدت في المدرجات.

ورغم خسارته اللقب، قدم المنتخب الإماراتي مباراة جيدة، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل، إلا أن الأخطاء الدفاعية، خصوصاً في الشوط الثاني، كلفته استقبال هدفين حسم بهما المنتخب المصري المواجهة.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل عن طريق خالد محمود في الدقيقة 19، بتسديدة عرضية، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل من ركلة جزاء نفذها بطي الجنيبي في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، أضاف محمد جمال الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 65، بتسديدة قوية سكنت مرمى الحارس جوشوا بنتلي، قبل أن يعزز البديل خالد مختار تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 81.

وحاول المنتخب الإماراتي العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، من خلال الضغط على دفاع المنتخب المصري، إلا أن محاولاته افتقدت الفاعلية الهجومية. وأهدر عيسى البلوشي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 79، بعدما انفرد بالمرمى إثر هجمة إماراتية منظمة.

وأجرى مدرب المنتخب الإماراتي عدداً من التبديلات لتعزيز الجانب الهجومي وزيادة الضغط على المنافس، لكن البديل المصري خالد مختار قضى على آمال «الأبيض» في العودة، بعدما استغل خطأ دفاعياً وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز مصر 3-1 وتتويجها باللقب، فيما حل المنتخب الإماراتي وصيفاً.

ورغم خسارة اللقب، تضم تشكيلة المنتخب الإماراتي مجموعة من اللاعبين الواعدين الذين يبشرون بمستقبل جيد، في حال حظوا بالاهتمام والرعاية اللازمين لمواصلة التطور.