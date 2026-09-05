حتا يرفض التعادل.. رشوق يخطف الفوز من بني ياس في الوقت القانل

خطف حتا فوزاً قاتلاً من بني ياس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد بني ياس في الشامخة، ليحصل «الإعصار» على أول ثلاث نقاط له في البطولة، بينما بقي «السماوي» دون رصيد، بعدما خسر الفريقان في الجولتين الأولى والثانية.

وشهدت المباراة أداءً متقارباً بين الفريقين خلال معظم فتراتها، مع ندرة الفرص الخطرة، ونجح حتا في الحفاظ على تماسكه الدفاعي، قبل أن يخطف أيمن رشوق هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً في اللحظات الأخيرة.

وشهد الشوط الأول من مباراة بني ياس وحتا أداءً متقارباً بين الفريقين، مع محاولات هجومية محدودة، أبرزها تسديدة لاعب حتا دريسا كوليبالي في الدقيقة 12، والتي تصدى لها حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه.

وفي المقابل، حاول بني ياس الوصول إلى مرمى حتا عبر تسديدة من لاعبه ماكنزي هانت، لكنها لم تشكل خطورة على مرمى حتا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ظن بني ياس أنه سجل هدف التقدم عن طريق يوسف نياكتيه، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها برأسه إلى داخل المرمى، إلا أن الحكم أحمد عيسى ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة ضد حارس مرمى حتا، ارتكبها لاعب بني ياس محمدو كمارا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد بني ياس أن يفتتح التسجيل بعدما أهدر يوسف نياكتيه فرصة أمام المرمى، قبل أن يرد حتا بمحاولة خطرة في الدقيقة 50 عن طريق فراس بالعربي، الذي سدد كرة تصدى لها فهد الظنحاني، ليواصل حارس بني ياس تألقه ويحافظ على شباكه.

وعاد بني ياس لتهديد مرمى حتا في الدقيقة 54، بعدما سدد يوسف نياكتيه كرة قوية شكلت خطورة على المرمى، إلا أن حارس حتا مرزوق البدواوي تصدى لها بنجاح، ليحافظ بدوره على نظافة شباكه.

وتواصلت محاولات الفريقين في الدقائق التالية بحثاً عن هدف يمنح أحدهما النقاط الثلاث، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عندما نجح أيمن رشوق في هز شباك بني ياس، ليخطف حتا هدف الفوز في الوقت القاتل ويخرج بالنقاط الثلاث.