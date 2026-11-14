المنصوري: سعيد بتسجيل أول أهدافي مع المنتخب في تجربة هندوراس

أعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد جمعة المنصوري، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص «الأبيض»، خلال الفوز على هندوراس 3-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما أمس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، على أن يلتقي «الأبيض» مع سورية الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2027.

وقال المنصوري، في تصريحات صحافية عقب المباراة: «أشكر زملائي اللاعبين الذين قاتلوا في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز، وسعادتي كبيرة بارتداء قميص المنتخب وتسجيل هدفي الأول معه».

وأضاف: «أشكر المدرب زلاتكو على الثقة التي منحني إياها بارتداء قميص منتخب بلدي، إلى جانب بقية زملائي اللاعبين».

وكان المنصوري قد سجل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 87، بعدما شارك بديلاً خلال الشوط الثاني، ليختتم ثلاثية المنتخب في مرمى هندوراس.

من جهته، أكد المدافع الدولي علاء الدين زهير، أن الفوز على هندوراس يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ويعزز ثقتهم بأنفسهم قبل الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب إمكانية انعكاسه على تصنيف المنتخب في الترتيب العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال في تصريحات صحافية: «إن خوض مثل هذه المباريات الودية يسهم في زيادة حالة التفاهم والانسجام بين اللاعبين، ويمنح الجهاز الفني فرصة للعمل على تطوير الأداء الجماعي».

وأشار زهير إلى أن زلاتكو يستفيد من هذه التجارب الودية في معالجة بعض الأخطاء الدفاعية، وتعزيز جاهزية الفريق للمباريات المقبلة.

وقدم «الأبيض» مستوى فنياً جيداً أمام هندوراس، فرض خلاله سيطرته على معظم فترات المباراة، التي شكلت فرصة للمدرب زلاتكو لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية ومدى جاهزيتهم للمرحلة المقبلة. وسجل أهداف المنتخب خليفة الحمادي (33)، وبرونو أوليفيرا (48)، ومحمد جمعة المنصوري (87)، فيما أحرز جوناثان روبيو هدف هندوراس الوحيد (52).

وتعد المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعدما انتهى اللقاء الأول الذي جمعهما عام 2018 بالتعادل 1-1.

وفرض المنتخب أفضليته منذ الدقائق الأولى، وبدأ الجزء الأول من الشوط الأول بضغط هجومي على مرمى هندوراس، قاده الثلاثي برونو أوليفيرا وعلي صالح ولوان بيريرا، فيما شهدت الدقيقة الثانية أول محاولة خطرة لـ«الأبيض» عن طريق لوان بيريرا.

وحرمت العارضة المنتخب من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، إثر رأسية قوية لعثمان كامارا، قبل أن يشهد الشوط أول تهديد هندوراسي في الدقيقة 31، تصدى له الحارس خالد عيسى.

وترجم «الأبيض» أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 33، عبر رأسية قوية للمدافع خليفة الحمادي، مستفيداً من تمريرة متقنة لروبن فيليب، وكاد منتخب هندوراس أن يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدة جوناثان تورو في الدقيقة 45 لم تثمر هدفاً.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز المنتخب تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 48، بعدما انفرد برونو أوليفيرا بحارس المرمى، مستفيداً من تمريرة علي صالح، قبل أن يقلص جوناثان روبيو الفارق لهندوراس في الدقيقة 52، إثر خطأ دفاعي أمام مرمى «الأبيض».

وأجرى المدرب زلاتكو داليتش تغييرات عدة خلال الشوط الثاني، بهدف منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على جاهزيتهم، لينجح البديل محمد جمعة المنصوري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87، بعد هجمة قادها البديل سلطان عادل، انفرد على إثرها بالمرمى.

واعتمد داليتش في الخط الأمامي على برونو أوليفيرا وعثمان كامارا، فيما ضمت التشكيلة الأساسية خالد عيسى في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي وروبن فيليب وعلاء الدين زهير وماركوس ميلوني في الدفاع، وعصام فايز ومامادو كوليبالي ولوان بيريرا وعلي صالح في الوسط.

. خليفة الحمادي وأوليفيرا والمنصوري سجلوا الأهداف الثلاثة في مرمى هندوراس.