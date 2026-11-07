تصفيات كأس آسيا للناشئين تنطلق في رأس الخيمة غداً

تنطلق غداً منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027، التي تستضيفها رأس الخيمة وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة خمسة منتخبات، هي الإمارات وسورية وبنغلاديش وبوتان وماكاو.

ويشهد برنامج الجولة الافتتاحية لقاء سورية وبنغلاديش عند الساعة 15:20 مساءً على استاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء، فيما يلتقي منتخبا ماكاو وبوتان عند الساعة 19:20 مساءً على استاد نادي الإمارات، على أن يستهل منتخب الإمارات مشواره في التصفيات الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب بوتان.

وتشهد التصفيات مشاركة 35 منتخباً، جرى توزيعها على سبع مجموعات تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان خلال مايو 2027.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة إلى تسعة منتخبات ضمنت تأهلها مباشرة إلى النهائيات، عقب مشاركتها في كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2026»، وهي أستراليا والصين واليابان وجمهورية كوريا وقطر والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام.

من جانبه، أكد مدرب منتخب الإمارات للناشئين، البرتغالي أوشيانو كروز، أن المنتخب يدخل التصفيات بتركيز كبير وإعداد جيد، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لهذا الاستحقاق، مشدداً على أن المنافسة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط والعمل الجماعي.

وقال كروز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في رأس الخيمة: «نسعى إلى تقديم مستويات جيدة وتحقيق نتائج إيجابية، من خلال التعامل مع كل مباراة بالجدية المطلوبة، والاستفادة منها في تطوير أداء اللاعبين وتعزيز خبراتهم خلال مشوار التصفيات».

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار 23 لاعباً للمشاركة في التصفيات، وضمت القائمة كلاً من: عبدالله عقيل، وسلطان جوهر، وإسماعيل صالح في حراسة المرمى، إلى جانب زايد سعيد، وخميس إبراهيم، وسلطان حمد، ومحمد عبدالرحمن، وفارس بخيت، وميثم أحمد، ومطر أحمد، وأحمد علي، وسالم جلال، وليث رمزي، ومنصور محمد، ومايد حمد، وكريستيان موجومباتي، وسيف الله عمرو، وصلاح الدين أحمد، وسالم فهد، وليف كوزنيتسوف، وريان درويش، وسيف هشام، وعلي مدحت.