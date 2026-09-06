عجمان يقلب الطاولة على النصر.. والهداني كلمة السر

قلب عجمان الطاولة على النصر، وحوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد آل مكتوم في دبي، ليواصل «البرتقالي» انطلاقته القوية ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد «العميد» عند 4 نقاط. وكان سعد الهداني نقطة التحول في المباراة، بعدما شارك في الشوط الثاني وأسهم في صناعة هدف التعادل، قبل أن يسجل هدف الفوز لعجمان.

شهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي بدأ المباراة بضغط هجومي، وكاد مارين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما سدد كرة مرت فوق العارضة. وواصل «العميد» محاولاته، وفي الدقيقة العاشرة قابل ديفيد بيتروفيتش ركلة ركنية نفذها هروسيتش بتسديدة مرت بجوار القائم.

ورد عجمان في الدقيقة 18، بعدما سدد سيكو بابا كرة ارتدت من القائم، قبل أن يهدر النصر فرصة محققة في الدقيقة 21، عندما أرسل هروسيتش تمريرة إلى مهدي قائدي الذي انفرد تماماً بالمرمى، لكن حارس عجمان علي الحوسني تصدى لمحاولته ببراعة.

وعاد سيكو بابا لتهديد مرمى النصر في الدقيقة 25 بتسديدة قوية، إلا أن الحارس أحمد شامبيه كان لها بالمرصاد، قبل أن ينجح النصر في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 26، بعدما أرسل ديفيد بيتروفيتش تمريرة عرضية وصلت إلى هروسيتش، الذي سددها مباشرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، ظهر عجمان بصورة مختلفة، ونجح في تكثيف ضغطه الهجومي بحثاً عن العودة إلى المباراة، ليأتي هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق وليد أزارو، بعدما استغل كرة عرضية أرسلها سعد الهداني، ليضعها في شباك النصر ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وكاد عجمان أن يقلب النتيجة سريعاً في الدقيقة 70، عندما انفرد لورينسي بالمرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم، قبل أن يحصل «البرتقالي» على ركلة جزاء في الدقيقة 71، بعد عرقلة أحمد شامبيه لسعد الهداني داخل منطقة الجزاء.

وتولى جوبسون تنفيذ ركلة الجزاء، لكن أحمد شامبيه تصدى لها، قبل أن تصل الكرة إلى سعد الهداني الذي تابعها وأكملها داخل المرمى في الدقيقة 74، ليمنح عجمان هدف التقدم ويكمل انتفاضته في الشوط الثاني، بعدما كان متأخراً بهدف نظيف في النصف الأول.

وحافظ عجمان على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بفوز ثمين 2-1 ويواصل نتائجه الإيجابية، بينما تلقى النصر خسارته الثانية في البطولة في أول أربع جولات.