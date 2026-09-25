رقمان تاريخيان يرافقان انطلاقة زلاتكو مع المنتخب

سجل المنتخب الوطني لكرة القدم بداية تاريخية في بطولة «خليجي 27»، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد، أمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ليحصد «الأبيض» أول ثلاث نقاط ويضع نفسه في صدارة المجموعة مبكراً.

كما حقق المنتخب أكبر فوز له على اليمن في تاريخ مواجهاتهما الخمس ضمن منافسات كأس الخليج، بعدما سبق له التفوق في المباريات الأربع الماضية، ليواصل تفوقه الكامل على منافسه في البطولة، ويرفع رصيده إلى خمسة انتصارات متتالية.

وكانت الانتصارات الأربعة السابقة جاءت بواقع فوزين بنتيجة 3-0، إلى جانب انتصار 3-1، وآخر بنتيجة 2-1، ليرفع «الأبيض» رصيده التهديفي في مواجهاته مع اليمن في البطولة إلى 15 هدفاً، مقابل هدفين فقط استقبلهما.

وحمل الانتصار أيضاً رقماً تاريخياً للمنتخب الوطني في مشاركاته الخليجية، بعدما نجح للمرة الأولى في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول في مباراة واحدة. وجاء تحقيق هذا الرقم تزامناً مع الظهور الرسمي الأول للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش على رأس الجهاز الفني لـ«الأبيض».

وفرض المنتخب الوطني أسلوبه على مجريات اللقاء بعد الدقائق الخمس الأولى التي بدأها المنتخب اليمني بحماسة واضحة ونشاط هجومي، مستفيداً من المساندة الجماهيرية الكبيرة في المدرجات، قبل أن ينجح لاعبو المنتخب الوطني في إحكام السيطرة على منطقة وسط الملعب وفرض إيقاعهم على المباراة.

وكان نيكولاس خيمينيز أبرز مفاتيح المنتخب الوطني، بعدما لعب دوراً مؤثراً في ترجيح كفة فريقه، سواء من خلال تحركاته أو فاعليته أمام المرمى، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 بمجهود فردي مميز، راوغ خلاله المدافع نادر سهل، ثم أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى المنتخب اليمني.

ولم يتراجع «الأبيض» بعد الهدف، بل واصل ضغطه بحثاً عن تعزيز تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 36، عندما أرسل ماركوس ميلوني كرة عرضية من الجهة اليمنى، حاول المدافع نادر سهل إبعادها، إلا أنها تحولت بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه، ليضاعف المنتخب الوطني تقدمه.

واستمر التفوق الإماراتي حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ونجح لوان بيريرا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما استثمر تمريرة علاء الدين زهير، ووضع الكرة في الشباك، ليمنح «الأبيض» أفضلية بثلاثية نظيفة قبل العودة إلى غرف الملابس.

وأكمل المنتخب الوطني تفوقه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ولم ينتظر سوى ست دقائق لإضافة الهدف الرابع، عندما ارتقى خيمينيز لكرة عرضية أرسلها لوان بيريرا، وحوّلها برأسه إلى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس اليمني، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 51.

وكان خيمينيز اللاعب الأبرز في صفوف المنتخب الوطني، إذ جمع بين التأثير الهجومي والفاعلية أمام المرمى، بعدما سجل هدفين في بداية مشوار «الأبيض»، ليعتلي صدارة هدافي البطولة في أعقاب الجولة الأولى، كما توج بجائزة رجل المباراة.

وأظهر «الأبيض» خلال المباراة قدرة واضحة على التحكم في إيقاع اللعب، بعدما أنهى اللقاء مستحوذاً على الكرة بنسبة 61%، مقابل 39% للمنتخب اليمني، كما سجل 12 محاولة على المرمى تُرجمت إلى أربعة أهداف، في مقابل محاولات محدودة للمنافس لم تشكل تهديداً مستمراً على مرمى خالد عيسى.

وشهدت المباراة أيضاً الظهور الأول لثنائي شباب الأهلي والشارقة في منافسات البطولة، إذ بدأ خوليو سيزار المباراة ضمن التشكيلة الأساسية قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 73، بينما شارك عثمان كامارا بديلاً بدءاً من الدقيقة 62.