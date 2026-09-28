عباس: أحمد باسل ارتكب 3 أخطاء أمام الكويت.. وعوضها بتصدٍّ حاسم

قال خبير تدريب حراس المرمى العراقي، نعمت عباس، إن حارس منتخب العراق أحمد باسل ارتكب ثلاثة أخطاء خلال مواجهة الكويت، كادت أن تتسبب في خسارة «أسود الرافدين»، لكنه عوّضها بتصدٍّ حاسم في الدقيقة 93، أسهم في الحفاظ على فوز العراق 3-2، ضمن منافسات «خليجي 27».

وأوضح عباس لـ«الإمارات اليوم» أن باسل أبعد كرة رأسية صعبة، سددها المهاجم الكويتي يوسف ناصر، وكانت في طريقها إلى المرمى، مشيداً بتصديه في توقيت حاسم من المباراة. وأضاف أن الحارس نجح في إبعاد كرات أخرى، لكنه افتقد التركيز في بعض المواقف.

وحدد عباس ثلاثة مآخذ على أداء باسل، أولها عدم تنظيم الجدار الدفاعي بالشكل الذي يغلق زاوية المرمى عند تنفيذ الركلة الثابتة التي جاء منها هدف الكويت الثاني، إلى جانب عدم توجيه المدافعين بالصورة المطلوبة.

أما المأخذ الثاني، فتمثل في محاولته مراوغة لاعب كويتي بالقرب من منطقة الست ياردات، وهي مخاطرة كان يمكن أن تكلف العراق هدفاً في حال فقدانه الكرة. بينما تمثل المأخذ الثالث في تأخره أحياناً في لعب الكرة، رغم حاجة المنتخب إلى نقلها سريعاً لبدء الهجمات، خصوصاً أنه يجيد اللعب بقدميه.

وعن حارس مرمى الكويت سعود الحوشان، رأى عباس أنه لا يتحمل مسؤولية الأهداف الثلاثة التي استقبلها. وقال إن تسديدة زيدان إقبال في الهدف الأول باغتت الحارس، فيما حجب عنه أحد المدافعين رؤية الكرة.

وأضاف أن الهدف الثاني، الذي سجله سيف رشيد، جاء من لقطة فنية صعبة، أنهاها اللاعب بتسديدة مباغتة بباطن القدم، بينما جاء هدف كرار نبيل الثالث من تسديدة قوية، أطلقها وهو في وضعية مهيأة للتصويب، ما صعّب مهمة الحارس في التصدي لها.

وأكد عباس أن الحوشان لايزال من أبرز حراس البطولة، رغم خسارة المنتخب الكويتي مباراتيه أمام السعودية والعراق.