شولتس يشدد في مناقشة برلمانية على حاجة ألمانيا للمهاجرين

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة الهجرة الخاصة بحكومته في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان أمس، وشدد على حاجة البلاد لجذب الأجانب المهرة. وقال شولتس في البرلمان «بوندستاغ»: «لا يوجد دولة في العالم ذات عدد متناقص من السكان العاملين تحقق نمواً اقتصادياً. هذه هي الحقيقة التي نواجهها».

وتأتي تصريحاته وسط مناقشة محتدمة ولاذعة في برلين بشأن سياسة الهجرة واللجوء. ومساء أول من أمس، انهارت محادثات عبر الأحزاب بين الائتلاف الذي يتزعمه شولتس والمعارضة يمين الوسط وسط انتقادات حادة. وأصبحت سياسة الهجرة الموضوع المهيمن في النقاشات السياسية منذ قتل مهاجم يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين الشهر الماضي في ولاية زولينغن غرب البلاد.

والمهاجم المشتبه به هو شاب سوري (26 عاماً) تهرب من أمر بالترحيل من ألمانيا إلى بلغاريا حيث جرى تسجيله أول مرة في الاتحاد الأوروبي.

وشدد شولتس أمس على الحاجة إلى أن تظل ألمانيا منفتحة على الهجرة بينما تدير وتسيطر على عمليات التوافد. وأضاف: «نحن دولة تعرض الحماية للمضطهدين سياسياً الذين يهربون من أجل حياتهم، والذين يهربون لإنقاذ حياتهم، وهذا منصوص عليه في دستورنا ولن يكون هذا مسار نقاش».

وقال المستشار الألماني: «وبالتالي الانفتاح على العالم ضروري، لكن الانفتاح على العالم لا يعني أن أي شخص يريد أن يأتي يمكنه المجيء».