طنين الأذن الموضوعي.. أصوات يمكن للطبيب سماعها

أفادت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق بأن طنين الأذن الموضوعي عبارة عن أصوات في الأذن، مثل الرنين أو الأزيز أو الصفير أو الهمهمة، والتي يمكن للطبيب سماعها أثناء الفحص، في حين أن الطنين الذاتي لا يشعر به إلا المريض.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب المحتملة للطنين الموضوعي تشمل:

- ورم الجسم السباتي: هو ورم حميد عادةً وغني بالأوعية الدموية، يقع بالقرب من الأذن ويتلقى إمداداً دموياً وافراً. وغالباً ما يشعر المصابون بتدفق الدم على شكل صوت اندفاع أو نبض منتظم.

- تضيق الشريان السباتي: في حال تغير الأوعية الدموية أو تضيقها، قد تحدث أصوات تدفق مسموعة في الأذن على شكل صوت اندفاع نابض.

- ارتعاش عضلات الأذن: قد تنقبض عضلات صغيرة في الأذن الوسطى أو عضلات الحنك بشكل لا إرادي في بعض الأحيان.

وتُصدر هذه الانقباضات العضلية أصواتاً يمكن سماعها كصوت طقطقة أو صفع.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن التخلص من الطنين الموضوعي من خلال علاج السبب الكامن وراءه.