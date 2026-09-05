مدرب بايرن ميونيخ: حالة موسيالا لم تعد مصدر قلق لنا

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إن الحالة الصحية لنجم الفريق جمال موسيالا لم تعد مصدر قلق للنادي البافاري، لكنه لم يحسم موقفه بشأن مشاركته في مواجهة شالكة اليوم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال كومباني، في مؤتمر صحافي، أمس: «لن أقدم تحديثات مستمرة بشأن حالته، لدينا دائماً أفضل الخبراء لمساعدتنا، كما أن جمال يتواصل معنا بشكل جيد للغاية بشأن هذا الأمر».

وأضاف: «سنتخذ القرار المناسب من الناحية الرياضية، يجب أن يكون قادراً على اللعب وتقديم أداء جيد، ولا يعاني أي مشكلات في هذا الجانب، وإذا تكرر الأمر، فلن يكون مصدر قلق كبير لنا».

وكان موسيالا تعرّض لنوبات إغماء خلال مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم. وأوضح النادي لاحقاً أنه أجرى تعديلات على الأدوية التي يتناولها، وهذا ما أدى إلى ظهور هذه النوبات.

وكان النادي البافاري على علم بالوضع منذ فترة، لكن موسيالا لم يعلن عن التشخيص إلا بعد تكرر حدوث ذلك خلال مباريات الاستعداد للموسم الجديد.

ولم يخض موسيالا أي مباراة حتى الآن مع بايرن ميونيخ في الموسم الجاري، وغاب عن كأس السوبر الألماني (كأس فرانز بيكنباور)، والمباراة الأولى في الدوري أمام شتوتجارت، ثم مواجهة أوسنابروك في الدور الأول من كأس ألمانيا.