كشف الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عن تفاصيل جديدة بشأن الأسباب التي دفعته إلى إنهاء مسيرته السياسية والانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، مشيراً إلى أن إدانة نجله هانتر في قضية جنائية تركت أثراً نفسياً عميقاً عليه، وأسهمت في تراجع أدائه خلال المناظرة الرئاسية التي جمعته بالرئيس، دونالد ترامب، ومهدت الطريق في نهاية المطاف لانسحابه من الانتخابات.

وكان بايدن، البالغ 83 عاماً، قد غادر البيت الأبيض بعد قضائه ولاية رئاسية واحدة، وسط تكهنات واسعة بشأن وضعه الصحي ومدى قدرته على مواصلة العمل السياسي.

جاء ذلك بعد فترة قاد خلالها الحزب الديمقراطي في مواجهة انتخابية صعبة خلال عام 2024، قبل أن يتخلى عن ترشحه للرئاسة إثر تصاعد الضغوط داخل حزبه.

ورغم مرور عامين على تلك الانتخابات، لايزال بايدن أحد أبرز الخصوم السياسيين لترامب، الذي يوجه إليه انتقادات متكررة.

إلا أن الرئيس السابق كشف الآن عن جانب شخصي من الأسباب التي أدت إلى نهاية مسيرته السياسية، مسلطاً الضوء على الدور الذي لعبته قضية نجله هانتر في تلك المرحلة.

وفي مذكراته التي تحمل عنوان «عديني أميركا»، قال بايدن إن الإدانة الجنائية لنجله كانت أحد الأسباب التي أدت إلى الكارثة التي شهدتها المناظرة الرئاسية، والتي تسببت في تحول الرأي العام ضده، وأسهمت في اتخاذه قرار الانسحاب من السباق الانتخابي.

وأوضح بايدن أنه كان يعاني وعكة صحية خلال المناظرة، التي جرت في 27 يونيو 2024، مشيراً إلى أنه خضع لفحص للكشف عن فيروس «كورونا»، لكنه أكد أن حالته لم تكن مرتبطة بالإرهاق والمرض فحسب، بل كانت هناك ضغوط نفسية أخرى تثقل كاهله.

وكتب في مذكراته: «إلى جانب الإرهاق، كان هناك شيء آخر يثقل كاهلي»، قبل أن يتحدث عن إدانة نجله هانتر في 11 يونيو 2024 بثلاث تهم جنائية أمام محكمة فيدرالية في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، مضيفاً: «كان ذلك يُفطر قلبي».

وجاءت الإدانة قبل أسبوعين فقط من المناظرة الرئاسية، وشملت تهمتين تتعلقان بالكذب في استمارة حكومية فيدرالية بهدف شراء سلاح ناري، بينما تعلقت التهمة الثالثة بحيازة السلاح أثناء تعاطي المخدرات، وأشار بايدن إلى أنه كان يدرك أن نجله يتعرض لهجوم بسبب علاقته به، قائلاً: «لقد كان الأمر واضحاً، فقد كان هانتر يتعرض لهجوم بسببي».

وأضاف أنه أدرك أن الجمهوريين يستغلون قضية نجله لمهاجمته سياسياً، لكنه كان يشعر بقلق أكبر إزاء ما اعتبره محاولات متواصلة للإساءة إلى هانتر وتحطيمه نفسياً، موضحاً أن تلك المحاولات لم تنجح في كسر نجله، لكنها تركت أثراً عميقاً داخله.

وفي المناظرة التي جمعته بترامب، أخفق بايدن في الرد بصورة مقنعة على العديد من الادعاءات التي طرحها منافسه، ومن بينها مزاعم ترامب بشأن فوزه في انتخابات عام 2020، كما بدا الرئيس السابق في كثير من الأحيان شارد الذهن، وتحدث بصوت ضعيف، الأمر الذي أثار حالة من القلق والارتباك داخل حملته الانتخابية، وزاد الشكوك بشأن قدرته على الاستمرار في المنافسة.

وبعد أقل من شهر على المناظرة، أعلن بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، في خطوة شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي الأميركي، وفتحت الباب أمام الحزب الديمقراطي للبحث عن مرشح بديل لمواجهة ترامب.

وكانت إدانة هانتر بايدن سابقة تاريخية، حيث أصبح أول نجل لرئيس أميركي يدان بارتكاب جرائم جنائية، بينما لايزال والده في منصبه، وفي وقت لاحق، ومع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية، أصدر بايدن عفواً عن نجله، في قرار أثار انتقادات واسعة وغضباً داخل الحزب الجمهوري.

وعلق ترامب على القرار عبر منصته «تروث سوشيال»، واصفاً عفو بايدن عن نجله بأنه «إساءة لاستخدام العدالة وإجهاض لها»، في إشارة إلى اعتراضه على استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية لمنح العفو.

ورغم الانتقادات التي واجهها، تمسك بايدن بموقفه الذي سبق أن عبر عنه، في ديسمبر 2024، عقب إصداره قرار العفو عن نجله، وقال في بيان، نقله عنه موقع «أكسيوس»، إنه لا يمكن لأي شخص عاقل، بعد الاطلاع على وقائع القضايا المتعلقة بهانتر، أن يصل إلى نتيجة أخرى غير أنه تعرض للاستهداف بسبب كونه نجل الرئيس الأميركي.

ومن المقرر إصدار مذكرات بايدن التي تحمل عنوان «عديني أميركا»، الثلاثاء المقبل، وسط ترقب لما ستكشفه من تفاصيل إضافية بشأن كواليس إدارته للبيت الأبيض، والضغوط السياسية والشخصية التي واجهها خلال السنوات الأخيرة من مسيرته السياسية.

عن «ديلي بيست»