التهاب قناة الأذن.. عدوى فطرية تتطلب استشارة الطبيب

يحدث التهاب قناة الأذن عادةً عندما تدخل البكتيريا إلى جلد قناة الأذن عبر جروح صغيرة. وقال خبراء الصندوق العام لشركات التأمين في ألمانيا إن الأسباب الأخرى لالتهاب قناة الأذن تشمل العدوى الفطرية، مشيرين إلى أن أعراض الالتهاب تشمل: حكة في الأذن، تورم واحمرار قناة الأذن، خروج إفرازات من الأذن، انسداد و/أو شعور بالضغط في الأذن، ومشكلات في السمع.

وتنبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات خطرة مثل الخراج في قناة الأذن.

وعادة ما يتم علاج التهاب قناة الأذن باستخدام قطرات الأذن المحتوية على مضادات حيوية أو مضادات للالتهابات، إضافة إلى مسكنات الألم.

. عادة ما يكون العلاج قطرات الأذن المحتوية على مضادات حيوية.