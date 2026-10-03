كلوب يشيد بأداء لاعبي منتخب ألمانيا أمام صربيا

وصف يورغن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، انتصار فريقه على ضيفه منتخب صربيا، ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بـ«الليلة المثالية»، وذلك بعدما حقق فوزه الأول في مسيرته مع الفريق.

وحقق منتخب ألمانيا انتصاراً ثميناً 2/صفر على المنتخب الصربي، مساء الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب اليونان (المتصدر)، ونقطة وحيدة خلف منتخب هولندا، صاحب المركز الثاني، فيما يقبع منتخب صربيا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وعند سؤاله عما أسعده أكثر من غيره، لم يخفِ المدرب الألماني إعجابه بكل تفاصيل اللقاء، حيث قال «كل شيء. البداية، ووسط المباراة، والنهاية. كان تمركزنا داخل منطقة الجزاء مذهلاً. إن امتلاك الشجاعة للقيام بذلك يعني أننا نمنح أنفسنا حرية كبيرة ونقبل بالمخاطرة عندما نستعيد الكرة بشكل جماعي».

وفرض منتخب ألمانيا سيطرته المطلقة على مجريات المباراة، التي أقيمت بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونيخ، وحسم اللقاء بهدفين أحرزهما توم بيشوف وفلوريان فيرتز، ليصالح الفريق جماهيره الغاضبة.