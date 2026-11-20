أظهرت صور حديثة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يدخن سيجارة مبتسماً أثناء مشاهدة ابنته، كيم جو آي، تمارس رياضة التزلج على الجليد، وذلك خلال زيارة عائلية إلى منتجع سياحي افتتح حديثاً، ونشرت هذه الصور قبل أيام، لتسلط الضوء على جانب من الحياة العائلية للزعيم الكوري الشمالي، بعيداً عن ظهوره المعتاد في المناسبات السياسية والعسكرية.

وجاءت هذه النزهة العائلية في وقت ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إمكانية استئناف المحادثات مع كيم، الأمر الذي أعاد طرح احتمالات عقد لقاء جديد بين الرئيسين، بعد سنوات من الاجتماعات التي جمعتهما خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، كيم جونغ أون، جالساً على مقعد جلدي، وهو يبتسم ويدخن سيجارة، مرتدياً نظارات شمسية في مكان يبدو أنه أحد منتجعات التزلج. كما ظهرت زوجته ري سول جو، واقفة خلفه، خلال الزيارة التي بدت ذات طابع عائلي وترفيهي.

وفي صور أخرى ظهرت ابنته وهي تمارس التزلج، مرتدية ملابس بيضاء، من دون أن تضع خوذة واقية، وتكتسب مشاركة الابنة في مثل هذه الزيارات الرسمية اهتماماً خاصاً، في ظل تقارير ومعلومات صادرة عن مصادر في كوريا الجنوبية تشير إلى أن والدها يعمل على إعدادها لتكون خليفته المحتملة في قيادة البلاد مستقبلاً.

وتقع مدينة سامغييون، التي زارها كيم، قرب الحدود الصينية، على مقربة من جبل بايكتو الذي يحظى بمكانة رمزية وتاريخية كبيرة لدى الكوريين الشماليين، حيث يعتبرونه مسقط رأس والد الزعيم الحالي، كيم جونغ إيل، ويضفون عليه طابعاً مقدساً، باعتباره أحد المواقع المرتبطة بتاريخ العائلة الحاكمة في البلاد، وخلال جولته في أرجاء المنتجع، بما فيها مرافق ومراكز التزلج، أبدى كيم جونغ أون إعجابه الشديد بما شاهده، مشيداً بمستوى المنشآت والمرافق السياحية، ووصفها بأنها رائعة للغاية، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

عن «ديلي ميل»