خبراء في ألمانيا يحذرون من مخاطر الاعتماد على «مايكروسوفت»

تعتمد شركات ومدارس وهيئات حكومية كثيرة في ألمانيا على شركة «مايكروسوفت» في تشغيل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، غير أن هذا الاعتماد يشكل خطراً، بحسب خبراء واتحادات مهنية، أشاروا إلى العطل واسع النطاق الذي أصاب بعض خدمات الشركة الأميركية، قبل إصلاحه.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «بيتكوم»، رالف فينترجرست: «من يجعل نفسه معتمداً بصورة منفردة على تقنيات رقمية أساسية، يخاطر في حالات الطوارئ بتوقف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية».

ووفقاً للاتحاد، تحصل 96% من الشركات في ألمانيا على تقنيات وخدمات رقمية من الخارج. وأشار إلى أن غالبية واضحة من الشركات تتوقع تضرر إنتاجها وأنشطتها التجارية في حال حدوث انقطاع كامل لهذه الخدمات.

من جانبه، يرى الأستاذ في جامعة «فريدريش ألكسندر» في إرلانجن-نورنبرغ، جيورج جلاستسه، أن الأخطاء التقنية لدى الشركات الكبرى يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تداعيات واسعة النطاق على المجتمع.

ويجري جلاستسه أبحاثاً حول السيادة الرقمية، وقال: «كلما زاد الترابط بين الاتصالات وتخزين البيانات وعمليات العمل، أصبح استبدال بعض المكونات أو الانتقال إلى مزودين آخرين أكثر صعوبة».

من جهته، قال خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، كريستوفر كونتس، إن شركات عديدة اختارت الاعتماد حصرياً على «مايكروسوفت» في الحلول السحابية وبرامج الاتصالات.

وأضاف كونتس، في تصريحات لمجلة «هايزه أونلاين»: «لكن هذا لا يحقق الاستقلالية ولا القدرة على الصمود».

وحذّر من أن المخاطر التي تواجه المجتمع والاقتصاد الألمانيين كبيرة، موضحاً: «فنحن لا نعتمد بشكل كامل على الكفاءة التقنية لشركة مايكروسوفت فحسب، بل نعتمد أيضاً على حسن نية الحكومة الأميركية، إذ يمكن لهذه الحكومة، من خلال العقوبات، أن تحرم مؤسسات بعينها، أو حتى دولاً بأكملها، من الوصول إلى خدمات مايكروسوفت السحابية في وقت قصير».