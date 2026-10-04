ارتفاع طلبات اللجوء في ألمانيا خلال شهر سبتمبر

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا لأول مرة بطلبات لجوء في ألمانيا في سبتمبر، كان أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، مع استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل. وتلقى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 5276 طلباً للجوء لأول مرة الشهر الماضي، طبقاً لما قالته متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وهذا أقل بنسبة 40% من عدد الطلبات المسجلة في سبتمبر من العام الماضي، وأقل بنسبة 70% من تلك المسجلة في سبتمبر 2024.

وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت: «يُظهر التراجع الحاد في أرقام طالبي اللجوء أن إجراءاتنا على المستويين الوطني والأوروبي تحقق نجاحاً».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لإصلاح نظام اللجوء، بما في ذلك من خلال آلية للاستجابة للأزمات تهدف إلى حماية الحدود الخارجية للتكتل من وصول عدد كبير من اللاجئين وقوة رد سريع من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وإجراءات سريعة في الحدود.