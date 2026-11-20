قد تصبح الجولات الملكية البريطانية، التي تستغرق أسابيع، من الماضي بعد النجاح الذي حققته الزيارة القصيرة التي استغرقت ثلاثة أيام للأمير ويليام وزوجته كاثرين إلى الهند، من 16 إلى 18 نوفمبر 2026.

وفي حين دأب أفراد العائلة المالكة تقليدياً على القيام بزيارات مطولة إلى الدول الأجنبية، للاستفادة القصوى من وقتهم هناك، يُقال إن أمير وأميرة ويلز يفضلان الآن الرحلات الأقصر، حيث يشعران بأنها يمكن أن يكون لها تأثير أكبر، وفقاً لما أوردته صحيفة «التايمز».

واختتم الزوجان الملكيان زيارتهما السريعة إلى الهند التي كانت أول جولة مشتركة لهما في الخارج منذ أربع سنوات.

وتمحور البرنامج المزدحم الذي تركز في مومباي، باستثناء لقاء واحد في نيودلهي مع رئيس وزراء البلاد، حول حفل توزيع جوائز «إيرشوت».

وأثناء وجودهما هناك، أعلن الأمير ويليام أن الحفل القادم سيقام في أستراليا. وسُمع الأمير وهو يقول على خشبة المسرح برفقة الضيوف والفنانين، الثلاثاء الماضي: «العام المقبل سيكون عاماً مهماً، أستراليا».

وتشير التقارير إلى أنه يعتزم التخلي عن الزيارات المطولة التي كانت تفضلها الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، التي أمضت 58 يوماً في أستراليا خلال جولتها التي أعقبت تتويجها عام 1953، وكثيراً ما كانت تغيب لأشهر عدة متتالية.

وأفادت صحيفة «التايمز»، بأن ويليام وكاثرين يعتقدان أنهما يمكنهما إحداث تأثير أكبر من خلال زيارات أقصر لا تتطلب غيابهما عن أطفالهما الثلاثة، الأمير جورج (13 عاماً)، والأميرة شارلوت (11 عاماً)، والأمير لويس (ثمانية أعوام)، لفترة طويلة جداً.

وفي الواقع، قد يكون تحقيق ذلك أصعب عند السفر إلى بلد كبير مثل أستراليا، كما يخططان للقيام به العام المقبل. وقد أمضيا هناك مدة أسبوعين خلال زيارتهما الأخيرة في عام 2014، مصطحبين معهما الأمير جورج الذي كان يبلغ ثمانية أشهر.

ولم يرد قصر كنسينغتون على طلب التعليق بشأن الزيارة المحتملة العام المقبل، ولم يتم الإعلان عن أي شيء رسمياً. وقد عاد الأمير ويليام وكاثرين الآن إلى بريطانيا بعد برنامج حافل في الهند. وقد أمضيا معظم يومهما الأخير في مومباي، حيث زارا مدرسة تشاناكيا للحِرف اليدوية.

وتلقى ويليام وكاثرين هدايا عبارة عن شالات مطرزة يدوياً وأساور مزينة بالخرز، والتي ارتدياها على معصميهما طوال اليوم. ثم زارت الأميرة مستشفى «نوروسجي واديا» للولادة دون زوجها، مرتدية فستاناً أحمر من تصميم المصممة البريطانية إميليا ويكستيد.

وداخل المستشفى عاشت كاثرين لحظة مؤثرة مع أم جديدة أنجبت توأمين، لكن أحدهما توفي. وتتلقى الأم الرعاية حالياً في جناح ما بعد الولادة بعد إصابتها بالالتهاب الرئوي.

عن «ناين دوت كوم» الأسترالية