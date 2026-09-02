هل تشعر بوجود جسم غريب في حلقك؟.. فتش عن الارتجاع وهذه الأسباب

قد يشعر البعض بوجود جسم غريب في الحلق. فما أسباب ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن الشعور بجسم غريب في الحلق لا يدعو للقلق غالباً؛ حيث عادة ما يزول هذا الشعور بمجرد البلع أو شرب شيء ما، كما أن تنظيف الحلق أو السعال قد يُساعد في التخلص منه.

وأضافت الرابطة أن استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق قد يرجع إلى أحد الأسباب العضوية التالية:

- مرض الارتجاع المعدي المريئي؛ حيث تتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء.

- متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي؛ حيث تتسرب الإفرازات الأنفية الزائدة إلى الحلق.

- تضخم الغدة الدرقية.

وإلى جانب هذه الأسباب العضوية، قد يرجع إلى سبب نفسي مثل التوتر النفسي، والذي يتسبب في شد عضلات الرقبة والحنجرة.

وعلى أية حال، ينبغي اسشارة الطبيب في حال استمرار الشعور بوجود جسم غريب في الحلق لفترة طويلة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب.