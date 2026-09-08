نصيحة ذهبية تنشط «القلب الثاني» في الجسم.. لا تهمل هذه العضلة

شدد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، على أهمية تدريب عضلات الساق؛ إذ تُساعد على ضخ الدم من الساقين إلى القلب عكس الجاذبية، مما يحول دون تجمع الدم في الساقين، والذي تشمل عواقبه المحتملة ثقلاً أو ألماً في الساقين وتورماً في الكاحلين، بالإضافة إلى المشاكل الوريدية مثل الأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين، فضلاً عن خطر جلطة الساق.

وأوضح الموقع، أنه يمكن تنشيط عضلات الساق من خلال الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة رياضات قوة التحمل بمعدل 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، وتمارين تقوية العضلات بمعدل يومين على الأقل أسبوعياً.

كما أن صعود الدرج يعمل على تقوية وتنشيط عضلات الساق التي يصفها أطباء بأنها القلب الثاني في الجسم.

وأكد الموقع على ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور فجأة بألم أو تورم أو احمرار أو ارتفاع في درجة حرارة جانب واحد من الساق؛ إذ قد تشير هذه الأعراض إلى حدوث تجلط دموي.