تتنافس فرق طبية، كل منها يتكون من جنديين من مختلف وحدات الجيش التابعة للقيادة الأميركية في المحيط الهادئ، في اختبار قاسٍ يمتد لأيام، وذلك للفوز بلقب «أفضل مسعف».

ويستضيف الجيش الثامن والقيادة الطبية الـ18 في معسكرَي «همفريز» و«كيسي»، ومجمع «ستوري» للرماية الحية في كوريا الجنوبية هذه المسابقة، في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2026، التي تجمع حاملي شارة الخبرة الطبية الميدانية وشارة الطب القتالي الحاليين، من التشكيلات في جميع وحدات العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويخضع المتنافسون لاختبارات في مجالات الرعاية التكتيكية للمصابين في القتال، والرعاية المطولة للمصابين، وتخطيط دعم الخدمات الصحية، فضلاً عن إتقان استخدام الأسلحة، والدفاع الكيميائي، والملاحة البرية في النهار والليل، ما يؤكد التحديث الطبي، وروح المحارب، والقدرة على التحمل لإنقاذ الأرواح، وذلك بهدف دعم القوات المشتركة في كوريا الجنوبية، وعبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي أي ساحة معركة بالعالم.

وتجري هذه التدريبات في وقت تشهد شبه الجزيرة الكورية توتراً بين الجارتين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وبينما كثّفت بيونغ يانغ التدريبات القتالية وإطلاق الصواريخ البالستية، تحاول سيؤول الاستعداد لأي طارئ من خلال تأهيل قدراتها، والاستفادة من القوات الأميركية الموجودة على أراضيها.

يذكر أن المنافسة الحالية على لقب «أفضل مسعف»، تعتبر ممارسة روتينية في الجيش الأميركي، تهدف إلى تعزيز القدرات الميدانية واللوجستية في منطقة تشهد اضطرابات وتوترات متزايدة.

عن «ديجتال إنفورميشن»