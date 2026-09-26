يتمتع اليقطين (قرع العسل) بفوائد صحية كثيرة، وفق خبراء الصندوق العام لشركات التأمين الصحي في ألمانيا. ويُعد اليقطين منجماً بالكاروتينات التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، وتؤثر إيجابياً في جهاز المناعة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الخبراء إلى أن اليقطين كنز من الفيتامينات، إذ إنه غني بفيتامينات B1 وB2 وB6 وC، كما أن بذوره غنية بفيتامين E. كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تتمتع بأهمية بالغة لعملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

علاوة على ذلك، فإن الألياف الغذائية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تدعم فقدان الوزن الصحي. ويدعم هذا التأثير أن اليقطين يتكوّن من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وهو من بين الخضراوات الأقل سعرات حرارية، إذ تحتوي 100 غرام من لبه على نحو 25 سعرة حرارية فقط.

. يتكوّن من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وهو من بين الخضراوات الأقل سعرات حرارية.