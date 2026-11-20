قالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها «تؤمن حقاً» بأن تردد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في الترشح للرئاسة عام 2028 يرجع إلى كونه «أباً حاضراً في حياة أطفاله»، ما أسهم في صعوبة اتخاذ القرار العائلي.

وقالت ليفيت لمراسلة قناة «فوكس نيوز»، أينسلي إيرهاردت، في مقابلة نشرت أخيراً: «لقد كان من دواعي سروري التعرف إلى نائب الرئيس وزوجته اللطيفة أوشا، حيث قضيت الكثير من الوقت معهما ومع أطفالهما، وأحد الأشياء التي تعلمتها من صداقتي معهما هو أن نائب الرئيس يبذل جهداً حقيقياً ليكون أباً حاضراً دائماً».

وأضافت المتحدثة السابقة: «من الواضح أن هذا أمر صعب للغاية بالنسبة لنائب رئيس الولايات المتحدة، وسيكون الأمر أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، عند خوض حملة رئاسية»، وأردفت: «لذا فأنا أصدّقه عندما يقول إنه لايزال يتصارع مع هذا القرار».

وكان نائب الرئيس قد ظهر على قناة «فوكس نيوز»، بداية الأسبوع، لإجراء مقابلة مع المذيعة لورا إنغراهام، حيث صرح بأنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن الترشح.

ويأتي موقفه هذا في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، والتي يعزوها كثيرون إلى طريقة تعامل الإدارة مع القضايا الرئيسة.

وأخبر فانس مذيعة القناة بأنه «سيؤيد القرار أياً كان»، لكن إيرهاردت قالت إن مصدراً في البيت الأبيض أبلغ القناة بأنه «من المرجح جداً أن يعلن ترشحه للانتخابات».

كما يعتبر وزير الخارجية، ماركو روبيو، الذي لديه أطفال أيضاً، من بين المرشحين المحتملين لخوض سباق الرئاسة لعام 2028.

وأشارت إيرهاردت إلى مقابلة أجريت أخيراً قال فيها فانس، إن زوجته «لا تحب السياسة حقاً»، مضيفة أنها تتساءل «عما إذا كان ذلك سيؤثر في قراره».

وتساءلت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: «هل هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له أم لا؟.. ماذا لو قال: سأنتظر بعض الوقت حتى يكبر أطفالي، ثم سأتخذ قراري.. أم إن عليه أن يقرر الآن؟ هل حان وقته؟»

وقالت ليفيت التي كشف ترامب أنها استقالت من منصبها حتى «تتمكن من قضاء مزيد من الوقت مع أطفالها الصغار الجميلين وعائلتها»: «لا يمكنك أبداً أن تعرف حقاً ما الذي سيحدث»، متابعة في حديثها لإيرهاردت: «إذا لم يكن عام 2028 هو العام المناسب له، فمن يدري كيف سيكون شكل هذا البلد بعد أربع سنوات؟ ما هي الأسماء الجديدة للمرشحين الذين لا نعرف عنهم شيئاً حتى الآن والتي ستظهر؟».

يذكر أن فانس نشأ بعيداً عن والده، ولفترة وجيزة تبناه أحد أزواج والدته اللاحقين، لكن بما أن ذلك الزواج انتهى سريعاً بالطلاق، فسرعان ما وجد فانس نفسه في موقف محرج بعد أن تم تبنّيه قانونياً من قبل رجل لا تربطه به أي صلة دم أو أي صلة أخرى.

ورغم أنه أعاد التواصل مع والده في مرحلة المراهقة، فإن الشخصية الأبوية الأكثر أهمية في حياته كانت جده من جهة الأم، الذي كان يعاني مشكلاته الخاصة، فلا عجب إذاً أن تكون المشاعر الرئيسة، التي انتابت فانس أثناء استعداده للأبوة، هي الرعب المطلق، خصوصاً من خذلان ابنه الذي سيولد قريباً بالطريقة التي خُذل بها هو نفسه مرات عديدة.

عن «هافينغتون بوست»

أزمة أبوة

تؤكد الدراسات أن الأبوة في أميركا تمرّ حالياً بأزمة، لكن الأزمة الأكبر على الإطلاق تلك التي يمثلها الرجال الذين يختارون ألا يصبحوا آباء أبداً، ووفقاً للدراسات، ارتفع عدد الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً والذين ليس لديهم أطفال، من 10 ملايين في عام 1980 إلى 23 مليوناً في عام 2024، وهو رقم قياسي.

وفي الوقت نفسه، يلاحظ أن الرجال الذين يصبحون آباء يكرسون أيضاً وقتاً وطاقة أكثر من أي وقت مضى لأطفالهم، ورغم أن أسباب ارتفاع عدد الرجال الذين ليس لديهم أطفال تتنوع بالتأكيد، فإن جزءاً على الأقل من هذه الصورة العامة يتعلق بالظروف الخاصة، فالرجال الذين عاشوا أوضاعاً أسرية جيدة يقررون أن يصبحوا آباء، ويحرصون على أن يكونوا آباء أفضل مما كان آباؤهم.

ومن ناحية أخرى، غالباً ما يشعر الرجال الذين عانوا أوضاعاً أسرية معاكسة أثناء نشأتهم بأنهم لا يملكون أدنى فكرة عن كيفية أن يكونوا آباء صالحين، فيقررون أنه قد يكون من الأفضل تجنب الحياة الأسرية.