نائب أميركي يصف زملاءه السابقين بـ «البلهاء»

ما الذي يفعله جورج سانتوس منذ طرده من الكونغرس في ديسمبر الماضي؟ لقد ذكرت صحيفة «ديلي بيست» وموقع «سيمافور»، أن سانتوس هاجم زملاءه السابقين في العمل، ووصفهم بالمتسكعين الجدد، في محادثة جماعية يوم الثلاثاء، بعد فوز الديمقراطي، توم سوزي بمقعد سانتوس الشاغر.

وكتب سانتوس «آمل أن تكونوا سعداء يا رفاق بهذا الأداء الكئيب، و10 ملايين دولار التي كُلفتها ثرثرتكم العقيمة» متابعاً: «أتطلع بشدة إلى رؤية معظمكم يخسرون بسبب حملتكم المملوءة بالكراهية المطلقة، لإزالتي من الكونغرس بشكل تعسفي. اذهبوا الآن وأخبروا قاعدة الجمهوريين بما فعلته أيها البلهاء. أتمنى لكم حظاً سعيداً في جمع الأموال في الربع القادم».

وعلى الرغم من أن قائمة سانتوس الطويلة من الأكاذيب والخداع ظهرت بعد وقت قصير من انتخابه لعضوية مجلس النواب في نوفمبر 2022، واتهامه بارتكاب جرائم عدة، التي (دفع حتى الآن بأنه غير مذنب فيها)، بين مايو وأكتوبر من العام الماضي، فإنه لم يتم النظر فيها بشكل رسمي إلا بعد وقت طويل.

وجاء طرده في أعقاب نشر تقرير أخلاقيات مجلس النواب، الذي خلص إلى أنه أنفق أموال الحملة الانتخابية على حقن البوتوكس، والاشتراك في مواقع على الإنترنت، من بين أشياء أخرى، لكن حتى بعد صدور التقرير، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه كان لا يفضل التخلص من عضو الكونغرس عن نيويورك. ولم يكن سانتوس على علاقة جيدة مع زملائه السابقين لبعض الوقت. وفي نوفمبر، قال خلال محادثة على تطبيق «إكس سبايسيز» إن الكونغرس مملوء بـ«عدد وافر من المجرمين، والأشخاص من جميع أنواع الخلفيات الخجولة». وأضاف أن بعض زملائه في العمل آنذاك كانوا «منشغلين بالسهر كل ليلة مع الشخص أو جماعة الضغط التالية التي سوف يفسدونها».