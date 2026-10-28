إيقاف نيمار لمباراتين بسبب تغطية فمه خلال مباراة في الدوري البرازيلي

عُوقب نيمار نجم فريق سانتوس بالإيقاف مباراتين، اليوم الأربعاء، بسبب تغطيته لفمه أثناء دخوله في جدال مع أحد الخصوم خلال مباراة ضمن الدوري البرازيلي.

وقد أصدرت المحكمة الرياضية البرازيلية قرار الإيقاف على خلفية الواقعة التي تورط فيها المهاجم البرازيلي خلال مباراة فريقه سانتوس أمام باهيا يوم الأحد الماضي.

وذكرت المحكمة أن تصرف نيمار يعد انتهاكاً للبروتوكول المعروف باسم "فينيسيوس جونيور"، وهو البروتوكول الذي وُضع بعد أن اتهم فينيسيوس، في وقت سابق من هذا العام، أحد لاعبي الفريق الخصم بتوجيه إهانات عنصرية إليه، بينما كان ذلك اللاعب يغطي فمه بقميصه خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، سيغيب نيمار عن المشاركة في ثلاث مباريات، واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومباراتان بسبب واقعة تغطية فمه.

وسيغيب نيمار عن المباراة القادمة أمام بالميراس في الدوري البرازيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء. ومن غير المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل أواخر شهر نوفمبر.