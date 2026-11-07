الشارقة يهزم شباب الأهلي بثنائية «النيران الصديقة» وحارب عبدالله

حقق الشارقة فوزاً مهماً على ضيفه شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل الشارقة هدف التقدم عبر مدافع شباب الاهلي عمر كيتا بالخطأ في مرماه، «70»، قبل أن يعزز البديل حارب عبدالله النتيجة بهدف ثانٍ «80».

ورفع الشارقة رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم مؤقتاً إلى صدارة الترتيب، فيما بقي شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وشهد الشوط الأول أداءً سريعاً من الفريقين، مع تبادل المحاولات الهجومية والفرص الخطرة، إذ بدأ الشارقة بصورة أكثر مبادرة، وكاد أن يفتتح التسجيل عبر لوكاس لوان، الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، قبل أن يرد الضيوف بمحاولة من كوان سانتوس في الدقيقة 13، تعامل معها حارس الشارقة بنجاح.

وأهدر لابا كودجو فرصة ثمينة لمنح الشارقة التقدم، بعدما سقطت الكرة من يد المقبالي، لكنه لم يستغل الموقف بالشكل المطلوب، ووضع الكرة بعيداً عن المرمى. كما تألق الحارس مجدداً في التصدي لتسديدة قوية أطلقها لوكاس لوان بيريرا على الطائر، محافظاً على نظافة شباكه.

وفي المقابل، استعاد شباب الأهلي توازنه مع مرور الوقت، وبدأ يشكل خطورة أكبر على مرمى أصحاب الأرض، وكاد سردار أزمون أن يفتتح التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن العارضة تدخلت لتحرم فريقه من هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودخل الشارقة الشوط الثاني برغبة واضحة في الوصول إلى الشباك، وواصل حمد المقبالي تألقه بالتصدي لمحاولة خطرة من لوكاس لوان بيريرا، الذي كان قريباً من المرمى، قبل أن يعود ويتعامل بنجاح مع تسديدة أخرى للاعب ذاته إثر مجهود فردي.

ولم يكن حارس الشارقة عادل الحوسني أقل تألقاً، بعدما تصدى لمحاولة خطرة من البديل بالا، الذي انفرد بالمرمى، ليحرم شباب الأهلي من فرصة افتتاح التسجيل.