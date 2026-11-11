«العضلة الخلفية» تُبعد جيبسون ومؤمن عن عجمان شهراً

كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها ثنائي عجمان، البرازيلي جيبسون سانتوس وإسماعيل مؤمن، عن تعرضهما لتمزق في العضلة الخلفية، ما يستوجب ابتعادهما عن الملاعب لمدة تقدر بنحو شهر، في وقت استعاد الفريق خدمات لاعبه، سيكو بابا، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة لمدة شهر تقريباً.

وأكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، محمد حسين، أن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين كان لها تأثير سلبي واضح في نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن غياب جيبسون سانتوس وإسماعيل مؤمن تحديداً شكّل خسارة مؤثرة، بالنظر إلى القيمة الفنية التي يُمثّلها اللاعبان ودورهما في خط الوسط، وقدرتهما على منح الفريق التوازن المطلوب على المستويين الدفاعي والهجومي.

ظروف صعبة

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق واجه ظروفاً صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل توالي الإصابات من جهة، وضغط المباريات من جهة أخرى، موضحاً أن مشاركة عجمان في بطولة الأندية الخليجية فرضت عليه خوض مباراة كل أربعة أيام تقريباً، وهو نسق لم يعتد عليه الفريق في المواسم السابقة، الأمر الذي انعكس على الحالة البدنية للاعبين، وزاد من احتمالات تعرضهم للإجهاد والإصابات.

وأضاف: «الجهاز الفني حاول التعامل مع هذا الضغط من خلال تدوير اللاعبين، وإيجاد الحلول المناسبة، لكن طبيعة المنافسات وتلاحق المباريات لم يمنحا الفريق الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته البدنية، خصوصاً مع محدودية الخيارات المتاحة في بعض المراكز نتيجة الإصابات».

وأوضح: «النتائج التي تحققت لم تكن تعكس في بعض المباريات المستوى الذي قدمه الفريق، بدليل الخسارة أمام الاتفاق السعودي بنتيجة (صفر-2) في بطولة الأندية الخليجية، والتي لم تكن مستحقة قياساً بمجريات اللقاء».

وتابع: «عجمان فرض سيطرته على المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 82%، ونجح في الوصول إلى مرمى المنافس وصناعة العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تغيّر نتيجة اللقاء، إلا أن الفريق لم يستثمر تلك الفرص بالشكل المطلوب، في حين تمكن الاتفاق من استغلال الفرصتين اللتين سنحتا له تقريباً وتسجيل هدفين حسم بهما المواجهة».

وأشار إلى أن «السيناريو ذاته تكرر في مواجهة بني ياس الأخيرة ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما أهدر عجمان عدداً كبيراً من الفرص التي كانت كفيلة بمنحه النقاط الثلاث، لكنه لم ينجح في ترجمة أفضليته الهجومية إلى أهداف، ليكتفي في النهاية بنقطة واحدة».

حالة تحكيمية

وفي ما يتعلق بالحالة التحكيمية التي شهدتها الدقائق الأخيرة من مواجهة بني ياس، وتحديداً المطالبة بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، أكد محمد حسين أن تقديره الشخصي يشير إلى وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء لمصلحة عجمان، موضحاً أن يد لاعب المنافس كانت في وضعية خارجة عن إطارها الطبيعي والقانوني، لكن حكم المباراة كان له تقدير مختلف، ولم يحتسب المخالفة.

وكشف مدير الفريق أن نادي عجمان سبق أن تقدم باستفسارات إلى لجنة الحكام، بشأن عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات سابقة للفريق في المسابقات المحلية.

وأورد: «النادي أرسل طلبه مدعوماً بمقاطع فيديو، توضح الحالات التي يرى أنها أثرت في مسار المباريات، لكنه لم يتلقَّ أي رد أو توضيح بشأن تلك الاستفسارات».