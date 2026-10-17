شباب الأهلي يُلحق بالعين خسارته الأولى.. ويحسم قمة الدوري

أشعل شباب الأهلي صراع الصدارة في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حسم القمة الـ35 أمام ضيفه العين بهدفين نظيفين، اليوم، على استاد راشد، ضمن الجولة السادسة، ليرفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 13 نقطة، ويتساووا مع الوصل والجزيرة والعين في رصيد النقاط عند القمة.

واكتسب الفوز أهميته من تجاوز أحد المنافسين المباشرين على اللقب، إذ حصد شباب الأهلي ثلاث نقاط عززت موقعه بين فرق المقدمة، ومنحته دفعة من الثقة قبل استحقاقاته المقبلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد العين عند 13 نقطة، لتزيد نتيجة القمة من تقارب المنافسين وتمنح الجولات المقبلة أهمية إضافية في تحديد ملامح الصراع على المراكز الأولى.

وجاءت بداية الحسم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، عندما افتتح سردار آزمون التسجيل إثر تمريرة من بونو ليموس، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية قبل الاستراحة ودفعة معنوية للشوط الثاني.

وعزز كوان سانتوس تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 59، بعدما سجل الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من جوان ألفينا، ليضاعف الفارق ويصعّب مهمة العين في العودة إلى المباراة.

وحافظ «فرسان دبي» على تقدمهم وشباكهم النظيفة حتى صافرة النهاية، ليحسموا القمة ويخرجوا بثلاث نقاط في سباق اللقب، ودفعة معنوية من التفوق على منافس مباشر.