سانتوس: انتصار عجمان أهم من حزني على إهدار ركلة الجزاء

أعرب لاعب عجمان، جوبسون سانتوس، عن سعادته بالفوز على النصر وحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الانتصار هو الأهم بالنسبة للفريق، وقال: «أنا سعيد من أجل الفريق والانتصار، وكنت أتمنى تسجيل ركلة الجزاء، لكن لم يحالفني التوفيق في إحرازها، إلا أن الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق، وحصولنا على ثلاث نقاط مهمة جداً، علينا أن نواصل العمل والتركيز خلال المباريات المقبلة».

وأضاف: «أعلم جيداً ما المطلوب مني مع الفريق، ونحن نلعب دائماً من أجل الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية. البداية جيدة للغاية بحصولنا على تسع نقاط، وحققنا انطلاقة تاريخية للمرة الأولى في تاريخ عجمان بدوري المحترفين، وهذا يمنحنا دافعاً كبيراً لمواصلة المشوار بالقوة والطموح نفسيهما».

وتابع: «جئت إلى عجمان من أجل القتال للحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب، ومنافسة الأندية التي تحتل المراكز الأولى، وأؤمن بقدرتنا على تحقيق هذا الهدف، إذا واصلنا العمل بروح واحدة وتركيز كبير».

وكان عجمان قد قلب الطاولة على النصر، وحوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد آل مكتوم في دبي، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى تسع نقاط، محققاً أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته في الدوري، فيما توقف رصيد «العميد» عند أربع نقاط، وقدم عجمان انتفاضة قوية في الشوط الثاني، وكان سعد الهداني نقطة التحول، بعدما شارك بديلاً، وأسهم في صناعة هدف التعادل، قبل أن يسجل هدف الفوز، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين، ويواصل انطلاقته التاريخية في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث خلال أربع جولات، مؤكداً طموحه في المنافسة على مراكز المقدمة هذا الموسم بقوة.