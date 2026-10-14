في جدة.. شباب الأهلي يهزم الاتحاد السعودي 2-1

عاد شباب الأهلي من ملعب الإنماء في جدة بفوز ثمين على مضيفه الاتحاد السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وفرض «الفرسان» أفضليتهم مبكراً، مستفيدين من التحركات الهجومية للاعبه غيليرمي بالا، الذي تلاعب بدفاع الاتحاد قبل أن يمرر كرة متقنة إلى سردار آزمون، حولها الأخير إلى الشباك، مانحاً فريقه التقدم «7».

ولم تكتمل فرحة شباب الأهلي طويلاً، بعدما تعرض «بالا»، للإصابة في الدقيقة 15، ليضطر إلى مغادرة أرض الملعب، في ضربة مؤثرة للفريق الإماراتي الذي فقد أحد أبرز عناصره الهجومية.

ورغم ذلك، واصل شباب الأهلي استغلال المساحات في دفاع الاتحاد، ونجح «آزمون» في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ، بعدما تلقى تمريرة بينية متقنة من كوان سانتوس، لينطلق من منتصف الملعب منفرداً بالمرمى، قبل أن يراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة «17».

واستثمر شباب الاهلي اندفاع الاتحاد في محاولاته للعودة، وكاد أن يوسع الفارق في أكثر من مناسبة عبر الهجمات المرتدة، إذ سدد ماركيلو كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم، قبل أن يعود اللاعب ذاته بمحاولة أخرى لم تجد طريقها إلى المرمى.

وفي المقابل، لم يشكل الاتحاد خطورة كبيرة خلال الشوط الأول، باستثناء تسديدة الهولندي ستيفن بيرغوين التي تصدى لها حارس شباب الأهلي، دونيلي، ببراعة، فيما أهدر سعيد عزت الله فرصة مناسبة لتعزيز تقدم فريقه، بعدما سدد الكرة في المكان الذي تمركز فيه الحارس.

وتغيرت ملامح المباراة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تراجع شباب الأهلي إلى مناطقه الدفاعية، ما منح الاتحاد فرصة لفرض ضغط هجومي متواصل وتقليص الفارق عبر ريتشارد يوس، الذي أطلق تسديدة قوية استقرت على يسار الحارس، ليعيد أصحاب الأرض إلى أجواء المواجهة «67».

واستبسل دفاع شباب الأهلي في الدقائق المتبقية، متصدياً للمحاولات المتواصلة للفريق السعودي لإدراك التعادل، ليحافظ «الفرسان» على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ويخرجوا بانتصار ثمين من معقل الاتحاد.

وبتلك النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى ست نقاط متساويا مع العين والاستقلال الإيراني والهلال السعودي، لكنه يأتي رابعا بفارق الأهداف، وتراجع الاتحاد إلى المركز 11 برصيد نقطة واحدة.