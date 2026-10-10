نيمار يشعل صراع لقب الدوري البرازيلي

أشعل النجم نيمار صراع المنافسة على لقب الدوري البرازيلي هذا الموسم بين فلامنجو وبالميراس، وذلك قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة.

وحرم نيمار فريق فلامنجو من مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره السادس على التوالي، بعدما قاد فريقه سانتوس لقلب تأخره صفر/2 إلى تعادل في الوقت القاتل 2/2، (صباح أمس)، ضمن المرحلة الـ29 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوزاً ثميناً لبالميراس على ضيفه باهيا 1/صفر.

وأنهى فلامنجو الشوط الأول من لقائه ضد مضيفه سانتوس متقدماً بهدفين نظيفين حملا توقيع دانييلو ولوكاس باكيتا في الدقيقتين 43 والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الشوط الثاني، قاد نيمار سانتوس للانتفاضة في الوقت القاتل، بعدما سجل النجم المخضرم هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 82 و88 من ركلتي جزاء، علماً بأن فلامنجو كان يلعب بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 79، عقب طرد لاعبه جورجينيو.

وأصبح في جعبة سانتوس 42 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي فلامنجو في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بالميراس تقلص إلى نقطة وحيدة فقط.