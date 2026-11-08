سانتوس يستعين بوالد نيمار لـ «تحسين وضع النادي»

أعلن نادي سانتوس البرازيلي ‌أنه ​عين والد نيمار ووكيل أعماله، نيمار الأب، في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

ولعب والد نيمار دوراً بارزاً في مسيرة ابنه المهنية، وأسس وكالة (إن.آر.سبورتس)، التي تمتلك حقوق ⁠اسم وصورة لاعب سانتوس.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام برازيلية، يمتد عقد نيمار الأب حتى ديسمبر المقبل، وسيظل في ‌منصبه إذا أُعيد انتخاب رئيس النادي مارسيلو تيشيرا الشهر المقبل.

ويحتل سانتوس المركز التاسع في ‌ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 47 نقطة من ‌34 مباراة.

وقال تيشيرا في بيان «نعمل ‌يومياً لإيجاد حلول ‌وبدائل لتحسين وضع سانتوس وتعزيز إدارتنا. يمثل تولي نيمار الأب منصب ​الرئيس التنفيذي ‌الجديد خطوة ​أخرى في هذا المسار. أنا ⁠واثق من أننا، بفضل خبرته ومعرفته، سنتمكن من المضي قُدماً وبناء نادٍ أقوى من ​أي ⁠وقت ⁠مضى معاً».

وعاد نيمار، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق والهداف التاريخي للبرازيل برصيد 80 هدفاً ⁠في 130 مباراة، إلى نادي طفولته سانتوس عام 2025.

وكان ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي في كأس العالم التي أقيمت هذا العام في أميركا الشمالية، لكنه أعلن في ‌أواخر يوليو أنه لم يعد يرغب في اللعب للمنتخب ​الوطني، وذلك بعد أسابيع من إشارته إلى أن مسيرته الدولية قد انتهت عقب هزيمة منتخب بلاده أمام النرويج في دور الـ16 ​من البطولة.