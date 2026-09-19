عجمان يحرم الشارقة استعادة نغمة الانتصارات

فاز عجمان على ضيفه الشارقة، بعدما حول تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى الفوز (3-2)، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وحرم عجمان ضيفه الشارقة استعادة نغمة الانتصارات، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام الوحدة بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وبدأ الشارقة المباراة بأفضلية فنية في معظم فتراتها، خصوصًا خلال الشوط الأول، وترجم تفوقه إلى هدفين عن طريق مهاجمه المالي المتألق شيخنا دومبيا في الدقيقتين (12) و(38)، ليُنهي «الملك» الشوط الأول متقدمًا بهدفين.

لكن عجمان رفض الاستسلام، ونجح في قلب المعطيات خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من تراجع الشارقة والأخطاء الدفاعية، ليتمكن من إدراك التعادل بهدفين متتاليين عن طريق سيكو جاساما في الدقيقة (72)، وجوبسون سانتوس في الدقيقة (74).

وشهد الشوط الثاني انتفاضة قوية لـ«البرتقالي»، الذي استغل تراجع الشارقة والأخطاء الدفاعية، وسجل هدفين سريعين أعادا المباراة إلى نقطة البداية، فيما لم يتمكن «الملك» من الحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث.