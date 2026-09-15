البرازيليان الأغلى يجتمعان في سانتوس

انضم فيليبي كوتينيو لصديقه المقرب وزميله بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم، نيمار، في فريق سانتوس حتى نهاية الموسم، ليجمع النادي بين أغلى برازيليين في تاريخ سوق الانتقالات.

ويعد نيمار أغلى لاعب في التاريخ بصفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وكوتينيو ثاني أغلى برازيلي والذي انتقل من ليفربول إلى برشلونة مقابل نحو 140 مليون يورو.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن لاعب خط وسط ليفربول وبرشلونة السابق، البالغ من العمر 34 عاماً، كان بلا ناد منذ رحيله عن فاسكو دا جاما في فبراير الماضي.

وعاد كوتينيو للنادي الذي لعب له عندما كان صغيراً في 2024، ولكنه رحل بعدما شارك في 81 مباراة، وقال إنه يشعر "بإرهاق ذهني".

ورحب سانتوس باللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة قديمة للاعب ونيمار عندما كانا شابين، إلى جانب صورة حديثة لهما وهما يعيدان تجسيد الوضعية نفسها داخل صالة الألعاب الرياضية.

ونشر النادي مقطع فيديو لكوتينيو وهو يسير إلى داخل غرفة خلع الملاعب حيث تلقى عناقاً من نيمار وقال: "إذا كان هذا حلماً، فلا أريد أن استيقظ".

وبدأ كوتينو مسيرته في فاسكو قبل أن ينضم لإنتر ميلان وبعدها انتقل إلى ليفربول في 2013، حيث سجل 54 هدفاً في 201 مباراة قبل أن ينضم إلى برشلونة في 2018.

كما لعب أيضاً مع بايرن ميونخ وأستون فيلا والدحيل القطري قبل أن يعود إلى فاسكو.