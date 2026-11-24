البرازيل - أ ف ب

عُثر على رجل في الـ74 من العمر ومصاب بمرض الزهايمر، على قيد الحياة بعدما تاه 11 يوماً في الأمازون البرازيلية، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف.

وفُقد أثر جانارينو فيريرا دوس سانتوس، في 10 نوفمبر، بعدما تاه في منطقة حراجية بالقرب من ماكابا عاصمة ولاية أمابا في شمال البرازيل، بحسب البيان الذي نشرته عائلته للبحث عنه، وناشدت حفيدته ساره مونتيس جهاز الإسعاف مواصلة البحث عنه.

وعثر مسعفون على جدّها، على بُعد نحو 10 كيلومترات من الموقع الذي فقد أثره فيه.

وأظهرت صور للعملية جانارينو فيريرا دوس سانتوس جالساً على الأرض بملابسه الداخلية متحيّراً، قبل أن يحمله رجال عدّة على لوح في الغابة، ونُقل إلى المستشفى، بحسب موقع «جي 1» الإخباري.

وأفاد الإعلام المحلي بأن الرجل، الذي كان يعمل سابقاً في المناجم ويعرف الغابة جيّداً، اقتات ثمار شجر النخيل الأمازوني، وشرب من مجاري المياه.