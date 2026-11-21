أكد مهاجم فريق الشارقة، الدولي التوغولي لابا كودجو، أن محافظته على الهدوء والتركيز ومواصلة العمل كانت مفتاح عودته إلى التسجيل، بعدما أنهى صيامه التهديفي الذي امتد 82 يوماً، بتسجيله أمس هدفين في غضون خمس دقائق، قاد بهما «الملك» إلى الفوز على كلباء بثلاثية نظيفة، واعتلاء صدارة دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتاً.

وقال لابا، في تصريحات عقب المباراة، إنه كان حريصاً على مساعدة الفريق حتى خلال الفترة التي غاب فيها عن التسجيل، موضحاً أن اختلاف أسلوب لعب الشارقة عن الفريق الذي قدم منه تطلب منه بعض الوقت للتأقلم، ولذلك ركز أيضاً على أداء أدواره الدفاعية ومساندة زملائه.

وأضاف اللاعب الذي سجل هدفه الثالث بقميص الشارقة منذ انتقاله إليه قادماً من العين: «كنت أحاول مساعدة الفريق حتى عندما لا أسجل، وأواصل العمل بجد، وزملائي يدعمونني ويثقون بي، وأنا سعيد لأنني سجلت هدفين، وسأواصل العمل».

ورداً على الفترة التي ابتعد فيها عن هز الشباك، أوضح المهاجم التوغولي أن مثل هذه الفترات ليست جديدة بالنسبة إليه، وأن المهاجم مطالب بالحفاظ على تركيزه وثقته بنفسه، حتى عندما لا يحالفه التوفيق أمام المرمى.

وكان لابا قد دخل بديلاً لزميله شيكنا دومبيا في الدقيقة 72، بعدما تقدم الشارقة بهدف دومبيا في الدقيقة 11، قبل أن يعزز المهاجم التوغولي النتيجة بهدفين في الدقيقتين 82 و87، ليحسم «الملك» المواجهة بثلاثية نظيفة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة مؤقتاً، انتظاراً لنتيجة مواجهة الجزيرة وخورفكان اليوم، فيما تجمد رصيد كلباء عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، استعاد فريق شباب الأهلي نغمة الانتصارات، بفوزه الصعب على ضيفه عجمان 3-1 على استاد راشد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، مستعيداً المركز الرابع، في حين تجمد رصيد «البركان» عند 10 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً.وسجل لشباب الأهلي يوري سيسار سانتوس (15)، وجويلهرم دا سيلفا (27)، وجانواه جويفارا (90+7)، ولعجمان ليذييري سيلفا (72).

وشهدت المباراة طرد لاعب شباب الأهلي سيرجيو داميان جارسيا (66)، ولاعب عجمان جوبسون سانتوس (90+3).

3 مواجهات اليوم أبرزها اختبار الصدارة الجزراوية

تُختتم الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم اليوم بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يخوض الجزيرة اختباراً محفوفاً بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على خورفكان في الساعة 16:45 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة يتطلع خلالها «فخر أبوظبي» إلى مواصلة التربع على قمة الترتيب، في مواجهة تحمل مؤشرات تهديفية لافتة بالنظر إلى سجل لقاءات الفريقين.

ولا يملك الجزيرة صاحب الـ17 نقطة خياراً سوى الفوز إذا أراد الاحتفاظ بالصدارة منفرداً، فيما يتطلع خورفكان، صاحب النقاط السبع، إلى استعادة توازنه والابتعاد عن حسابات المراكز المتأخرة.

من جهته، يبحث بني ياس، متذيل الترتيب، عن فوزه الأول في الدوري عندما يستضيف النصر في الساعة 16:45 مساءً، حيث يدخل «السماوي» اللقاء وفي رصيده نقطتان فقط، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في آخر 10 مباريات في البطولة منذ الموسم الماضي، أما النصر فيدخل المواجهة برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2024.

وتتجه الأنظار في الساعة 19:25 مساءً إلى استاد راشد، حيث يستضيف يونايتد فريق الوحدة في مواجهة تحمل طابعاً ثأرياً، بعد أن حسم أصحاب الأرض المواجهة الأخيرة بين الطرفين بالفوز 4-2 بعد التمديد، في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة الموسم الماضي.

ويخوض يونايتد اللقاء برصيد سبع نقاط، أما الوحدة، فيملك 13 نقطة.