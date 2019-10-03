بالصور.. 1600 قتيل في أسوأ أمطار موسمية بالهند منذ 25 عاماً

المصدر: نيودلهي - رويترز

أظهرت بيانات حكومية، أن أكثر من 1600 شخص لقوا حتفهم منذ يونيو الماضي في أسوأ أمطار موسمية تتعرض لها الهند في 25 عاماً، فيما كافحت السلطات الفيضانات في ولايتين شماليتين (بيهار، وأوتار براديش)، واجتاحت سيول طينية مدينة رئيسة.‭‭‬‬‬

وتسببت الرياح الموسمية، التي عادة ما تأتي خلال الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، في سقوط أمطار تزيد بنسبة 10% على المعدل المتوسط المسجل منذ 50 عاماً، ومن المتوقع أن تستمر الرياح خلال شهر أكتوبر، أي لشهر أطول من المعتاد.

وفي مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار التي يسكنها نحو مليوني نسمة، قال سكان إنهم يكابدون مشقة السير في مياه يصل منسوبها حتى الخصر لشراء مستلزمات أساسية مثل الغذاء والحليب.

وأبلغ رانجيف كومار (65 عاماً)، ويسكن حي اشيانا بمدينة باتنا، «رويترز» عبر الهاتف، أن المنطقة بأكملها محاصرة بالمياه.

وقال: «لا تقوم الحكومة بأي عملية إنقاذ والوضع خطير جداً هنا».

وفي ولاية أوتار براديش المجاورة، وهي أكثر ولايات الهند سكاناً، دمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 800 منزل، وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

• الأمطار الغزيرة دمرت 800 منزل في ولاية أوتار براديش.