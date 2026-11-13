«أمهات الملوك» في أوروبا يكرسن حياتهن للخدمة العامة ودعم أبنائهن

احتفلت الملكة الإسبانية صوفيا بعيد ميلادها الـ88، في الثاني من نوفمبر الماضي، حيث لاتزال تمثل أحد أركان العائلة المالكة في البلاد.

ويتضمن جدول أعمالها المزدحم، مشاركة رسمية واحدة على الأقل كل أسبوع.

ولم تتخلَّ الملكة صوفيا قط عن دورها المؤسسي، على عكس بعض «الملكات الأمهات» الأوروبيات الأخريات (يُستخدم هذا اللقب الرسمي في المملكة المتحدة فقط، لكنه يستخدم عادةً للإشارة إلى أمهات الملوك)، اللواتي يواصلن، بدرجات متفاوتة، العمل لصالح النظام الملكي في بلدانهن.

وستوجد الملكة صوفيا في سان فرناندو، حيث ستتولى رعاية حفل تسليم الراية الوطنية إلى سلاح مشاة البحرية، التابع للبحرية الملكية وأقدم سلاح مشاة بحرية في العالم، أنشأه الإمبراطور تشارلز الأول عام 1537.

وبعيداً عن الانسحاب من الحياة العامة، تواصل الملكة الفخرية لعب دور مهم ضمن العائلة المالكة الإسبانية، فهي تحتفظ بمكتبها في قصر «زارزويلا»، وتتلقى راتباً من الحكومة الإسبانية.

كما أنها لاتزال تشارك عن كثب في الأنشطة اليومية لمؤسسة الملكة صوفيا، وتزور بانتظام المكاتب الإقليمية للاتحاد الإسباني لبنوك الطعام للتعرف على أعماله الخيرية، من بين مشاريع أخرى، وبتحفظها المعهود تمكنت والدة فيليبي السادس من تجاوز الخلافات التي أحاطت بالملك السابق، خوان كارلوس، وحافظت على صورة مهنية مكرسة لخدمة الشعب الإسباني، صورة لم تشوهها ظروفها العائلية.

وفي النرويج، أصبحت الملكة سونيا دعامة أساسية لابنها، الملك هاكون الثامن عقب وفاة زوجها، الملك هارالد، في أواخر أغسطس.

وتبلغ الملكة سونيا من العمر 89 عاماً، وقد تعرضت في الأشهر الأخيرة لبعض المشاكل الصحية الطفيفة، التي أدت إلى دخولها المستشفى لبضعة أيام.

لكن على الرغم من كل ذلك، تواصل أداء واجباتها كعضو في العائلة المالكة النرويجية.

وقبل بضعة أيام، سافرت الملكة سونيا إلى مالقة لحضور افتتاح معرض عن «بيكاسو ومونش»، في متحف «بيكاسو» بالمدينة الأندلسية، وفي الثالث من نوفمبر رافقت الملكة سونيا ابنها هاكون إلى مأدبة عشاء رسمية للترحيب بمحافظي المقاطعات في القصر الملكي، وهو حدث مهم يحظى فيه الملك بدعم والدته في غياب زوجته وابنته، ولية العهد الأميرة إنغريد ألكسندرا، التي تركز حالياً على دراستها الجامعية في أوسلو.

وبعد يومين، زارت الملكة سونيا مدرسة صناعة الأثاث في أسكيم، وحضرت افتتاح معرض للأثاث في مركز الديمقراطية في فورت هويتورب، والتقت بأعضاء مجموعة نساء إندري أوستفولد والشباب في مركز «ريلاكس» للشباب في أسكيم.

من جهتها، لا تملك بياتريكس ملكة هولندا السابقة، البالغة من العمر 88 عاماً، جدول أعمال مزدحماً مثل جدول الملكة صوفيا أو الملكة سونيا، لكنها واصلت حضور المناسبات المؤسسية والوفاء ببعض الالتزامات الرسمية منذ تنازلها عن العرش في عام 2013، وتشارك والدة الملك ويليم ألكسندر بنشاط في حفلات توزيع الجوائز المرتبطة بالتاج، مثل جوائز «أبيلتجيس فان أورانجي»، التي تقدمها مؤسسة «أورانجي فوندس»، وهي جوائز صممت تماثيلها البرونزية بنفسها وتحضر حفل توزيعها كل عام برفقة الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما.

وتجسد «الملكات الأمهات»، صوفيا، وسونيا، وبياتريكس، القيم المؤسسية الأساسية الضرورية للحفاظ على النظام الملكي في بلدانهن (إسبانيا والنرويج وهولندا).

وبفضل ولائهن للتاج بشكل أو بآخر، وتكريسهن حياتهن للخدمة العامة على مدى عقود، تعد الملكات الثلاث نماذج للولاء المؤسسي بالنسبة لحفيداتهن، الأميرة ليونور، والأميرة إنغريد ألكسندرا، والأميرة أماليا، اللواتي سيصبحن ملكات يوماً ما.

عن «فانيتي فير»