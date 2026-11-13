ميرتس يدعم أول امرأة لتولي رئاسة ألمانيا

تستعد ألمانيا لاستقبال أول رئيسة في تاريخها، وذلك بعد أن رشح حزب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، السياسية إيلزه آيغنر، وهي شخصية تنتمي لتيار الوسط اليميني وتحظى بقبول لدى الليبراليين، لتولي منصب الرئيس العام المقبل.

وقدمت آيغنر نفسها كشخصية توفيقية في بلد يشهد انقسامات متزايدة، معربة عن أملها في تمثيل «تيار وسط قوي».

ووصفت الدعم السياسي الواسع الذي بدأ يتشكل حولها بأنه «إشارة مهمة في مواجهة القوى الشعبوية والمتطرفة في البلاد».

وتشغل آيغنر، البالغة من العمر 61 عاماً، منصب رئيسة برلمان ولاية بافاريا، وتنتمي إلى حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، أصغر الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة الاتحادية، وجزء من التكتل المحافظ الذي يتزعمه ميرتس، والذي طالما دعم ترشيحها.

وبعد حصولها، أخيراً على تأييد رسمي من قادة «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (حزب ميرتس) والحزب الديمقراطي الاجتماعي «المنتمي لتيار الوسط اليساري»، بات انتخابها شبه مؤكد.

وتمتلك الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أغلبية داخل الهيئة التي تقوم بانتخاب الرئيس.

كما حظيت آيغنر باستقبال إيجابي من جانب حزب الخضر المعارض، وقال ميرتس خلال تقديمه لآيغنر: «من وجهة نظري، لقد حان الوقت لتتولى امرأة هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى».

وأشار إلى أن مسيرتها المهنية كمهندسة كهربائية، وهو أمر لم يسبق أن توافر لدى أي رئيس ألماني سابق، تعكس «واقع ملايين الأشخاص في ألمانيا» ممن يعملون في المهن التقنية واليدوية.

يذكر أن آيغنر تنشط في العمل السياسي منذ أواخر مراهقتها، حيث انتخبت لعضوية برلمان ولاية بافاريا عام 1994.

وشغلت منصب وزيرة الزراعة الألمانية في الفترة ما بين عامي 2008 و2013، إبان عهد المستشارة أنجيلا ميركل.

وتقول آيغنر: «لقد دخلت معترك السياسة من أجل تجاوز الانقسامات، والتقريب بين الناس، والوصول أيضاً إلى أولئك الذين قد يشعرون بأنهم يقفون على الهامش»، مؤكدة أنها تقف ضد «أي اعتداء على الكرامة الإنسانية».

ومنذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 77عاماً في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1949، تولى منصب الرئيس 12 شخصاً، جميعهم من الرجال.

في المقابل، شغلت النساء معظم المناصب العليا الأخرى في البلاد، فقد كانت أنجيلا ميركل أول امرأة تتولى منصب المستشار، كما تولت أربع نساء منصب رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية بروتوكولياً في ألمانيا، ومن المفترض أن يظل منصب الرئيس بمنأى عن الصراعات الحزبية، وغالباً ما يقتصر دوره على الجوانب البروتوكولية والتمثيلية، لكن مع ذلك يمكن لرئيس الدولة أن يؤدي دوراً فاعلاً في أوقات الأزمات السياسية.

عن «نيويورك بوست»

. إيلزه آيغنر مهندسة كهربائية، ووزيرة زراعة سابقة، وتحظى بتأييد واسع.